İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, çocuklara bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" kitabını armağan etti.

İş Bankası, 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, bugüne kadar Türkiye'de yapılan en yaygın ve uzun soluklu kitap projelerinden biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyasını bu yıl 16'ncı kez düzenlendi.

İş Kuleleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, karnesini getiren çocuklara "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" kitabını hediye etti.

Kitap dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Aran, kampanyanın temasının Cumhuriyetin 100. yılı coşkusunun yaşandığı bu yıla özel olarak belirlendiğini belirtti.



Aran, "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor kitabının içeriğinin oluşturulmasına katkı sağlayan sevgili Darüşşafakalı öğrencilere ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hepimiz için son derece anlamlı bir yılda çocuklarımızı özel bir eserle buluşturduk. 2024 yılında da bankamızın 100. yaşını kutlayacağız. Heyecanını şimdiden yaşamaya başladığımız 100. yılımızda yine güzel bir eserle mutluluğumuzu paylaşmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

“Karneni Göster Kitabını Al” kampanyasıyla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, okuyan, sorgulayan, merak eden, bilim ve sanata ilgi duyan genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Aran, "Ne mutlu bize ki kampanyamızı bu yıl 16. kez gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız geleceğe en iyi şekilde ancak dünü, bugünü ve yarını iyi okuyarak hazırlanabilirler. Biz de uzun süredir yürüttüğümüz kampanyamızla çocuklarımızın, kaliteli ve iyi bir eğitimin ayrılmaz parçası olan kitaplara yaşamlarında daha çok yer açmalarını sağlamak, daha çok çocuğumuzu kitaplarla buluşturmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Aran, kampanya vesilesiyle, son ders zilinin çalmasıyla tatile giren öğrencilerin hem dinlenecekleri ve eğlenecekleri hem de kitap okuyarak öğrenmeye devam edecekleri bir yaz geçirmeleri dileğinde bulundu.

- "Karneni Göster Kitabını Al"

Bankanın, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanarak çok boyutlu düşünmelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve sanatla gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bu sene kampanyada öğrencilere armağan edilmek üzere İş Bankası Kültür Yayınları ve Darüşşafaka işbirliğinde "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" başlığıyla özel bir kitap hazırlandı.

Kitapta Darüşşafakalı ortaokul öğrencilerinin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili soruları harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan tarafından yanıtlandı. Kitabın önsözünü kaleme alan Yekta Kopan, editörlüğünü de üstlendi.

Temasıyla uyumlu olarak İş Bankası Müzesi arşivinden seçilen fotoğrafların ve Kıymet Ergöçen’in kitaba özel tasarladığı illüstrasyonların yer aldığı kitap, Burcu Ural Kopan tarafından yayına hazırlandı.

Öğrenciler kitaba İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara Dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, ayrıca Braille alfabesi ile basılı kitaplar görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

- "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası 16 yaşında

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya kapsamında çocuklarla karne hediyesi olarak; “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan”, “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” "Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum", "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar", "Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar", "Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar", "Siyah İnci", "Dünyanın Merkezine Yolculuk", "Dr. Ox’un Deneyi", "Define Adası", "İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı", "Bambi", "Kayıp Dünya", "İklim Hakkında Konuşalım", "Sherlock Holmes’un Maceraları", "Gizli Bahçe" başlıklı kitapları buluşturdu.