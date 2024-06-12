İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasını 100. kuruluş yıldönümünde 17. kez gerçekleştiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, hayal güçlerinin gelişmesi, merak duygularının artması, bilim ve sanatla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasını 100. kuruluş yıldönümünde 17. kez gerçekleştiriyor.

Kampanya için İstanbul Şubesinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara kitapları İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile banka yönetim ve icra kurulu üyeleri tarafından armağan edildi.

17 yıllık kampanyada öğrencilerle buluşturulan toplam kitap sayısı 17 milyonu aşarken, 100. yıla özel olarak Kültür Yayınları ve İş Sanat iş birliğinde "Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilgi Öğretmen Anlatıyor" ve "Aklıma Bir Soru Geldi" adlı iki kitap hazırlandı.

- "Karneni Göster Kitabını Al kampanyamız 100. yılımızda daha da anlamlı"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 100. kuruluş yıl dönümünün coşku ve heyecanını yaşadıkları 2024'te, 17'ncisi düzenlenen Karneni Göster Kitabını Al kampanyasının ayrı bir anlam ve önemi bulunduğunu belirtti.

Aran, geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyete dair bir kitap armağan ettiklerini hatırlatarak, "Bu yıl ise iki kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. İlkinde, bankamızın 100 yıllık gelişimini çocuklarımıza aktarıyoruz. İkinci kitabımız ise ilk olarak 6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen illerde başlattığımız Bilim Kuşağı Atölyeleri çalışmamızı destekleyen, bilimi sevdiren ve bilimsel düşünceyi yerleştirmeye yönelik bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesiyle basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.