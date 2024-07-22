İş Bankası, kısmi bölünme sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Banka, yasal süresi içinde 31 Ağustos 2024 tarihine kadar bölünme işlemini tamamlayamayacağını duyurdu. Başvuru süreçleri devam ederken, yeni değerlendirmeler yapılacak.

Resmi başvuru süreçleri devam ediyor

İş Bankası, kısmi bölünme işlemi ile ilgili resmi başvuru süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir Holding çatısı altında iştirak portföyünü yönetmeyi amaçlayan bu bölünme işlemi, "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" olarak tanımlandı. Ancak, bu süreçlerin 31 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanamayacağı açıklandı.

Yeni değerlendirmeler ve başvuru ihtimalleri

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, bu tarihten sonra ilgili kurumlardan gelecek değerlendirmeler dikkate alınarak yeni bir başvuru yapılıp yapılmayacağı konusunun ayrıca ele alınacağı belirtildi. Bu, kısmi bölünme sürecinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TİBAŞ Holding yapılanması

Geçtiğimiz yıl, İş Bankası banka dışı iştiraklerini TİBAŞ Holding altında toplama kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda, iştirakler yeni bir çatı şirket altında yönetilecekti. Ancak, sürecin tamamlanması için gereken yasal ve resmi prosedürler henüz sonuçlanmamış durumda.