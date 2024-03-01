3 Mart, dünya madencilik tarihinde yaşanan en büyük facialardan biri olan ve grizu patlaması sonucu 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu faciasının yıldönümüdür. Facianın yıldönümünde Kozlu’da hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

3 Mart, iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için TMMOB tarafından 2012 yılında “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

Bu anlamlı gün, iş cinayetlerine karşı mücadele etmek ve işçi sağlığı ile güvenliği konularında toplumu bilinçlendirmek için bir fırsattır. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, bu günü önemsiyor ve iş cinayetlerine son verilmesi için kararlılıkla mücadele etme çağrısı yapıyoruz.

Ülkemizde, iş cinayetleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları sistematik bir şekilde görmezden gelinmektedir. Emekçiler, düşük ücretler, kötü çalışma koşulları ve yetersiz iş güvenliği önlemleri altında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu durumun en dolaysız sonucu iş cinayetleridir. Çarpıcı bir örnek olarak geçtiğimiz Ocak ayında en az 158, her gün en az 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine gereken önemin verilmemesi, yasal yaptırımların zayıflığı iş cinayetlerinin önlenmesi için atılması gereken adımların sürekli olarak ertelenmesine neden olmaktadır. İşverenlerin ve hükümetin, işçi sağlığı ve iş güvenliğini öncelik olarak ele alması gerekmektedir.

İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken adımlar bellidir ve bunlar için acil eylem gerekmektedir. İş güvenliği ekipmanlarının eksiksiz kullanılması, işyerlerinin periyodik olarak denetlenmesi, işçilere düzenli eğitimlerin verilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi, iş cinayetlerini azaltmada önemli bir rol oynayacaktır.

Ancak, bu sistematik sorunun çözümü için toplumsal düzeyde bir değişim de gerekmektedir. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, daha iyi çalışma koşulları, güvenli iş ortamları sağlanması ve iş cinayetlerine son verilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, İş Cinayetleri ile Mücadele Günü'nü anıyor ve tüm emekçilere desteklerimizi sunuyoruz.