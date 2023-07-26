FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Borsası(İTB) Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, ülke ekonomisine dair son dönemde ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar üzerinden değerlendirmelerde bulunarak "Türkiye artık her beş yılda bir yaşanan ekonomik dalgalanmaların ülkesi olmasın. İstikrarlı ve öngörülebilir, evrensel kurallara uygun, yenilikçi, üretim kasları güçlü, rekabet gücü yüksek, krizlere dayanıklı bir ekonomi arzu ediyoruz. İşvereninden çiftçisine 85 milyon insanımızın fedakarlığı bu kez sürdürülebilir bir ekosisteme yol açsın. Bu bağlamda hükümetin atacağı yapısal reform adımlarını sabırla bekliyoruz" dedi.



MALİYETLER YÜZDE 6 ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazetede yayımlanan kararla, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına kilogram başına 20 cent fon kesintisi getirilmesine de değinenen Kestelli, "Üretim ve ihracat rekoru kırılan bir sezonda bu uygulamanın maliyetleri yaklaşık yüzde 6 oranında artırması bekleniyor. İçinde bulunduğumuz sezonda 420 bin ton olarak tahmin edilen zeytinyağı üretimi, tarihte hiç görmediğimiz seviyelerde. Bu üretim, toplam dünya üretiminin yüzde 22 ve en büyük üretici ülke İspanya’nın üretiminin yarı yarıya azaldığı bir sezonda ülkemiz ve sektörümüz için büyük şans oldu. İhracatımız da bu gelişmeden olumlu etkilendi. Nitekim yılın ilk altı ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 273 oranında artarak 94 bin tona yükseldi. Aynı dönemde ihracat geliri ise dünya fiyatlarındaki artışın da etkisi ile yüzde 400 artarak 442 milyon dolar oldu. Fon kesintisi yerine ambalajlı ihracatın teşvik edilerek küresel pazarlarda zeytinyağımızın marka değerini yükseltecek çalışmaların yapılmasının orta ve uzun vadede sektör ve ülkemiz için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar fon kesintisi ambalajlı zeytinyağı ihracatına getirilmese de sektörü vergilendirmek yerine teşvik etmenin çok daha etkin bir mekanizma olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



"TARTIŞMALAR ZAMAN KAYBI"



Gündemde olan İzmir Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İTB Başkanı Kestelli, İzmir Limanı’nın da ki iş hacminin gerilemesinin önlenmesi ve eski öneminin korunması amacıyla hem yatırıma ihtiyacı olduğu hem de dünya deniz taşımacılığındaki yeni trendlere göre aksiyon alacak şekilde yönetilmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kestelli, "Bu işlemin özelleştirilerek mi, yoksa mevcut yapı korunarak mı yapılacağına ilişkin tartışmaların neden olacağı zaman kaybının bu güzel şehre ve ekonomisine zarar vereceğini limanın sorunlarının çözümü noktasında bizleri doğru yere götürmeyeceğini düşünüyorum. Öncelikle süreci izlememiz gerektiği ve gerek yöntem, gerek yatırım maliyeti, gerekse işletme modeli ile ilgili detaylar açıklandıktan sonra net görüş bildirilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Özelleştirme kararı alınması durumunda da bunun şeffaf ve kamuoyuna açık bir şekilde yapılmasının ve kentin ilgili bileşenlerinin de sürece dahil edilmesinin en uygun yöntem olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

