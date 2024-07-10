İş dünyasında hızla yayılan yapay zeka, siber güvenlik alanında da büyük dönüşümlere neden oluyor. 4 şirketten üçü, yapay zeka tabanlı siber tehditlerin artan etkilerini ciddi bir sorun olarak görüyor.

Yapay zeka, kurumsal verimlilik araçlarının vazgeçilmezi olurken, siber güvenlik alanında da yeni tehditler oluşturuyor. Siber suçlular, yapay zeka teknolojisini kullanarak daha sofistike saldırılar gerçekleştiriyor. 1.800 siber güvenlik uzmanının katılımıyla hazırlanan "Yapay Zekanın Siber Güvenlikteki Durumu" raporuna göre, 4 şirketten üçü bu tehditleri önemli bir sorun olarak kabul ediyor.

Siber güvenlikte yapay zeka destekli çözümler

DNSSense'in Satış, Kanal ve Operasyondan Sorumlu Yöneticisi Burak Akçagün, "Teknoloji çözümleri arttıkça kırılganlık noktaları da çoğalıyor. Yapay zeka destekli saldırılar, yine yapay zekadan güç alan siber güvenlik çözümleriyle bertaraf edilebilir," dedi.

Beş şirketten üçü, yapay zeka destekli siber tehditlere karşı hazırlıksız. Ayrıca, 10 siber güvenlik uzmanından dokuzu, yapay zeka destekli tehditlerin önümüzdeki yıllarda büyük bir sorun olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Uzun vadeli tehditler ve artan bütçeler

Burak Akçagün, yapay zeka destekli tehditlerin uzun vadeli riskler oluşturduğunu belirtti. ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelen uyarılar, bu tehdidin ciddiyetini artırıyor. Akçagün, "Şirketler, tüm teknoloji çözümlerini kapsayabilen maliyet avantajlı DNS güvenliği çözümlerine odaklanmalı," diye ekledi.

Genişleyen risk ortamı, şirketlerin siber güvenlik bütçelerine de yansıyor. 2023'e kıyasla, 2024'te şirketler siber güvenliğe %60 daha fazla bütçe ayırıyor. Bu bütçeler, tespit ve yanıt mekanizmalarının güçlendirilmesi için kritik önem taşıyor. DNSSense, geliştirdiği DDR 2.0 yöntemiyle kurumsal ağları bilinmeyen tehditlere karşı dirençli hale getiriyor.

DNSSense: Güvenliğin ilk katmanı

DNSSense'in, 2023'ün sonunda 60 ülkede faaliyet gösteren küresel BT şirketi Noventiq'in bünyesine katıldığına dikkat çeken Burak Akçagün, "DNSSense, yapay zeka destekli domain sınıflandırmayla tehdit istihbaratı çözümlerini geliştiriyor. Detection ve Protection ürünlerimiz, genişleyen atak yüzeyinde önemli savunma mekanizmaları sunuyor," dedi.

Akçagün, perakende, finans ve sigortacılık gibi sektörlerde dünya devlerinin kurumsal ağlarını korumak için DNSSense çözümlerinin kullanıldığını ve işletmelerin iş sürekliliğini garanti altına almak için hazır olduğunu belirtti.