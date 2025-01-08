İş Gıda, Yum! Brands'in Türkiye’deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının franchise anlaşmalarını feshetmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu karar finansal kaygılarla ve acele bir şekilde alınmıştır. Süreç devam etmektedir" denildi.

İş Gıda, Yum! Brands'in franchise feshi kararına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda, Yum! Brands'in franchise anlaşmalarını feshetme kararının ardından şu an itibariyle faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. KFC markasını 2020, Pizza Hut markasını ise 2022 yılında bünyesine dahil eden İş Gıda, ilk 3 yıl içerisinde restoran sayısını yüzde 300 oranında artırarak 537’ye çıkarmıştır."

İş Gıda, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Bu başarıları sayesinde, 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından ‘Yum! Büyüme Ortağı’ ödülüne layık görüldü. Şirketin, tüm restoranlarının global operasyonel standartlara uygunluğunun, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiği ifade edildi.

İş Gıda, Yum! Brands'in fesih kararına rağmen, restoranların faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini ve bu süreçte kalitesizliğe yer vermediklerini vurguladı. Şirket, sürecin hala devam ettiğini ve bu kararın aceleyle alınmış bir adım olduğunu belirtti.