Program ile bursiyer öğrenciler üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılıyorlar.

Her iki yılda bir Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan üniversitelerde okuyan ve mülakatlarla seçilen 25 öğrencinin alındığı programlarda 4 yılın sonunda üniversitenin hangi bölümünde olursa olsun çoğu uluslararası geçerliliği olan 30'a yakın kişisel gelişim sertifikası ile mezun olunuyor. TİKAV'ın Bireysel Gelişim Programı kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisi olan 12 TİKAV bursiyeri Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile buluştu.

"ŞANSIN AYAĞINIZA GELDİĞİNİ FARKETMENİZ İÇİN İŞİNİZE ODAKLI OLMALISINIZ"

Bursiyerler ile buluşmasında iş hayatında gelen fırsatları değerlendirmenin önemine değinen Akın, “Hayattaki fırsatları yakalamak çok önem taşıyor. Hayatta şans da, şanssızlık da herkese eşit miktarda gelir. Ama şansın ayağınıza geldiğini fark edebilmeniz için sizin çalışıyor ve uyanık olmanız lazım. Eğer o sırada siz uyuyorsanız o şansı kaçırırsınız. İşinize odaklı olmalısınız. Eğer işinize konsantreyseniz o şansı mutlaka yakalayacaksınız. Sizin için “ne şanslıö diyecekler. O şansı kendi hayatınızda görüp, fırsatları değerlendirmeniz sizi başarıya götüren yolun eşlikçisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlere iş dünyasında başarılı olmak için 'önce uluslararası olmak zorundasınız' öğüdünü veren Akın, “Ne yapın edin İngilizce dilini öğrenin. Eğer uluslararası olursanız vatana ve millete daha hayırlı bir birey olursunuz. Ve kendinizden büyük insanlarla arkadaşlık yapmak zorundasınız. İş bile kuracaksanız muhakkak ortaklarınızdan birisi sizden 10-15 yaş büyük olsun. Bu sayede büyük insanlardan para vermeden tecrübe satın alırsınız. Sizin gençliğiniz ve ortağınızın tecrübesi birleştiğinde çok verimli fırsatlar yakalayabilirsiniz" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYI AMAÇ EDİNİYOR

TİKAV, Bireysel Gelişim Programı kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Bu çerçevede üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür- sanat ve gönüllü hizmet programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar. Üniversite hayatları boyunca üç buçuk yıl devam eden BGP ile öğrenciler 40 ayrı programa katılırlarken, yüzde 95'i iş hayatına atılıyor.

1999 YILINDAN BU YANA UYGULANAN PROGRAM

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıldı. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlandı.

2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde on yılını doldurmuş üniversitelere yöneldi ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başladı. Bireysel Gelişim Programı, 2010 yılından bu yana Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanıyor.