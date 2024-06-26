72 yaşındaki Kaya Sabancı, 20 Haziran akşamı Mandarin Oriental Hotel'de Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildi. Sol gözüne yumruk atılan Sabancı, hastanede tedavi gördü ve taburcu edildi. Sabancı, sol gözünde taban kırığı tespit edildiğini ve görme bozukluğu riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Olayın detayları

Kaya Sabancı, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "20 Haziran 2024 tarihinde saat 21:00 sularında Hakkasan Restaurant'ın davetine icabet ettiğim esnada, Vedat Aşçı tarafından sol gözüme yumruk atılarak saldırıya uğradım. Sol gözümde yaralar, açılmalar ve kanama tespit edildi. Yapılan tetkiklerde sol gözümde taban kırığı belirlendi. Hekimler, bir hafta içinde operasyon yapılmazsa görme bozukluklarının oluşabileceğini belirtti."

Can güvenliği endişesiyle evine gidemediğini ifade etti

Sabancı, olay sonrası Vedat Aşçı'nın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiğini ve adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Ancak, can ve mal güvenliği endişesiyle otel içindeki evine gidemediğini ifade etti. Vedat Aşçı'nın pişmanlık göstermediğini ve şiddeti meşrulaştırmaya çalıştığını iddia eden Sabancı, bu durumun yargılamada avukatları tarafından mahkemede ifade edileceğini vurguladı.