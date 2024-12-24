İş dünyasının ve Bursaspor camiasının tanınmış isimlerinden olan Timur Noyan, yaşamını yitirdi. Uzun süredir tedavi gören Noyan, 1972 yılında otomotiv sektörüne adım atmış ve 1975 yılında kurduğu Berteks şirketiyle tekstil sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Bursaspor Kulübü'nde de yönetim kurulu üyeliği yapan Timur Noyan, aynı zamanda Yeni Parti'nin kurucu üyeliği ve Bursa il başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. İş hayatındaki başarıları ve sosyal sorumluluklarıyla tanınan Noyan, ardında büyük bir miras bırakmıştır.

Timur Noyan neden öldü?

2015 yılında Bursaspor başkanlığına aday olan Timur Noyan, yaklaşık iki aydır hastanede tedavi görmekteydi. Noyan, uzun zamandır mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölüm haberini ise kardeşi Turgay Noyan duyurdu.

Timur Noyan kimdir?

Berteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Timur Noyan, 1972 yılında Türkiye’deki Tofaş-Fiat fabrikalarının kuruluşunda görev almıştır ve İstanbul Setur Oto’da satış ve servis müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1975 yılına kadar otomotiv sektöründe etkili olarak çalışmıştır. Daha sonra bayii, servis ve yedek parça organizasyonları yapmıştır.

Noyan, 1975 yılında kendi aile şirketi olan Berteks’i kurarak tekstil sektörüne geçmiştir.1975-2012 yılları arasında tekstil sektöründe büyüyerek Avrupa, Amerika ve 3. Dünya ülkeleri ile ithalat-ihracatı geliştirdi. Hala buna bağlı grup şirketleri faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. 1996-1998 sezonunda Bursaspor Kulübü‘nde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1994 yılında Yeni Parti kurucu üyeliği ve Bursa il başkanlığı yapmıştır.

2005 yılında eski gözdesi olan otomotiv sektörüne dönüş yaparak Bursa ilinde 20.000 metrekare kapalı alan içerisinde satış, servis, yedek parça hizmeti sunan 15 yıllık tecrübeli ekibi ile Opel gibi General Motor markaları bayisi Neskar’ı kurmuştur.