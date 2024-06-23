İş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden iş insanı Mehmet Olcar’ın pahalı hobisi "Güvercinler" sosyal medyada gündem oldu.İSTANBUL (İGFA) - Aslen Mardinli olan iş insanı Mehmet Olcar, "Bizim coğrafyamız da her 3 evden 2’sinde güvercin beslenir. Doğal olarak Atalarımdan gelen bu geleneği ben de sürdürüyorum. Güvercinler benim evlatlarım diyebilirim, onlarsız bir hayat düşünemiyorum" dedi.

İzmir’de kuşları için adeta güvercin oteli kuran ve oldukça fazla sayıda kuşa sahip Olcar, "Güvercin beslemek oldukça pahalı bir hobi, çok değerli kuşlara sahibim, öyle ki birçok kuşumun patenti ve marka tescili var. Bu dünyada bir ilk diyebilirim. Bazı kuşlarıma lüks daire verdiler, Porsche marka araba dahi teklif ettiler, yine de olmaz dedim. Ben böyle çok mutluyum" dedi.

Olcar, yakın zamanda güvercin üzerine okul açacağını ve genç kuşçu kardşelerinin bu okuldan mezun olduktan sonra diplomalı kuşçu olacak vurgusunu yaparken bu okul projesinin de dünya da bir olacağı vurgusunu yaptı.