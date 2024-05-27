İş İnsanları Marka Ve Kariyer Zirvesi ünlü isimleri bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - Mint Medya ve Organizasyon olarak İlknur Özkuş & Tarık Yalçıntepe imzası, Gökay Kalaycıoğlu ve Bircan Bali sunumu ile 30 Mayıs'ta Greenpark Hotel Oditoryum'da düzenlenecek olan İş İnsanları Marka Ve Kariyer Zirvesi yıldızlar geçidine sahne olacak .

Sanat, spor, müzik, sinema ve iş dünyasının en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği ve şarkılarını seslendireceği bu görkemli gece DreamTürk TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ödül gecesinde şıklık yarışı yaşanacak.