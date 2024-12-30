Türkiye'de resmi olarak ilan edilen tatil günlerinden biri olan 1 Ocak günü, çalışan işçiler için ek ücret manasına geliyor. Peki, bu ücretler nasıl ve neye göre hesaplanacak?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 1 Ocak'ın yanı sıra 1 Mayıs ve 15 Temmuz gibi günler de genel tatil sayılıyor. Ancak, bu tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri, İş Kanunu'na göre farklı şekilde hesaplanıyor.

İş Kanunu'na göre yılbaşı günü ücreti nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarınca, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalışıp çalışmadığına bağlı olarak ücret hesaplaması yapılır. Eğer bir işçi, yılbaşı günü gibi tatil günlerinde çalışmazsa, o günün ücreti tam olarak ödenir. Ancak, işçi çalışmışsa, o gün için ek olarak bir günlük ücret ödeme zorunluluğu vardır.

Örneğin, günlük ücreti 900 TL olan bir işçi, 1 Ocak’ta çalışmadığında tam 900 TL ücret alır. Ancak, çalışmaya devam ederse, hem günlük ücretini (900 TL) hem de tatil günü ek ücretini (900 TL) alır. Bu durumda işçinin aldığı toplam ücret bin 800 TL olur.

Yargıtay’ın 2020/6790 sayılı kararı doğrultusunda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bir saat bile çalışmış olan işçilere, o gün için tam günlük ücret ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durum, özellikle günlük veya aylık ücretle çalışan işçiler için geçerlidir. Yani, 1 Ocak günü 5 saat çalışan bir işçiye de, o günün tam bir günlük ücreti (900 TL) ek olarak ödenir. Saatlik ücretle çalışan işçiler içinse bu hüküm geçerli değildir.

İşverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar

İşverenlerin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretlerini doğru hesaplaması önem arz ediyor. Günlük veya aylık ücretle çalışan işçilere bir saatlik çalışma süresi dahi olsa, o günün tamamı için ücret ödemesi yapılmalıdır.

Ayrıca, iş sözleşmesi devam eden işçiler, ücretlerini alamadıkları durumlarda Alo 170 hattına başvurabilir ve şikayet edebilirler. İş sözleşmesi sona eren işçiler ise dava yoluyla haklarını talep edebilirler.