İSTANBUL, (DHA) - Şensel Profesyonel İş Elbiseleri'nin Genel Müdürü Yasin Tanyıldız, "İş kıyafetleri artık sadece çalışan ortamında değil, her yerde giyilebilen çok yönlü parçalar haline geldi. Biz de kaliteli malzemelerden ürettiğimiz iş kıyafetleriyle müşterilerimizin gün içinde hem şık hem de konforlu olmasını sağlıyoruz. Sektörel veriler, küresel iş kıyafetleri pazarının önümüzdeki dönemde yaygınlaşacağını gösteriyor. Biz de bu büyümenin rüzgarını arkamıza alarak, yatırımlarımızı hızlandırdık. 2022'den bu yana ihracat hacmimizi yüzde 70'ten yüzde 80'e çıkararak, iş kıyafetlerimizi uluslararası arenada daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



Allied Market Research'ün verilere göre 2021'de 16,2 milyar dolar değerinde olan küresel iş elbiseleri pazarının 2031'e kadar 29,1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. İş kıyafetlerini günlük hayata uyarlamak, tekstil sektöründe yeni bir döneme kapı aralıyor. Şensel Profesyonel İş Elbiseleri'nin Genel Müdürü Yasin Tanyıldız da iş kıyafetlerinin profesyonel görünümle gündelik hayatta rahatlığı garanti ettiğini söyledi.



Tanyıldız, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



“İş kıyafetleri artık sadece çalışan ortamında değil, her yerde giyilebilen çok yönlü parçalar haline geldi. Biz de kaliteli malzemelerden ürettiğimiz iş kıyafetleriyle müşterilerimizin gün içinde hem şık hem de konforlu olmasını sağlıyoruz. İş yerindeki ihtiyaçları karşılamak için özel olarak tasarlanan, genellikle daha fazla cep, fermuar veya ekstra detaylarla donatılmış olan iş kıyafetlerinin bu denli tercih edilmesinin temel nedenlerini pratiklik, dayanıklılık ve çok yönlülüktür. Hedefimiz hem şık hem de işlevsel parçalar üretmek. İş kıyafetleri çalışanın rahatlığını gözeterek üretiliyor. Biz de iş kıyafetleriyle yeni moda akımı oluşturarak, kullanıcılarımıza işlevsel ve estetik bir görünüme sahip olan seçenekler sunuyoruz. Pantolon, tulum, yelek gibi geniş ürünlerimiz birçok yerde giyilebildiği için günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Koleksiyonlarımız, doğa sporlarıyla ilgilenen kişilerden günlük hayatında rahatlığı ön planda tutan gençlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor."



“ULUSLARARASI ARENADAKİ VARLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"



Küresel iş kıyafeti pazarının büyüme potansiyelinin bu trendin gelecekte daha da yaygınlaşacağına işaret ettiğini söyleyen Tanyıldız, sözlerini şöyle noktaladı:



“Sektörel veriler, küresel iş kıyafetleri pazarının önümüzdeki dönemde yaygınlaşacağını gösteriyor. Biz de bu büyümenin rüzgarını arkamıza alarak, yatırımlarımızı hızlandırdık. İş kıyafetlerimizi uluslararası arenada daha fazla insana ulaştırarak, pazarda fark yaratmayı hedefliyoruz."