1 Ocak 2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlemesi yürürlüğe girdi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, az tehlikeli sınıfta yer alan küçük işletmeler dahi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlü olacak. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen işverenleri aylık 88 bin 663 TL’ye varan cezalar bekliyor.

Kimleri kapsıyor?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un aktardığına göre, düzenleme özellikle bakkal, manav, terzi, tamiratçı gibi az tehlikeli sınıfta yer alan ve yanında bir kişi dahi çalıştıran küçük işletmeleri kapsıyor. Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde, 2013 yılında yürürlüğe giren kanunun kapsamı, defalarca ertelenmişti. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla erteleme sona erdi ve uygulama devreye alındı.

Küçük işletmelerde zorunlu oldu

Kanuna göre, işletmeler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini şu üç yöntemle sağlayabilir:

Nitelikli Personel Görevlendirme: İşletmede eğitimli ve sertifikalı bir çalışan varsa, bu kişi görevlendirilebilir. İşverenin Üstlenmesi: İşverenin, gerekli belgeleri alarak hizmeti kendisinin yürütmesi mümkündür. Hizmet Alımı: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) veya Çalışan Sağlığı Merkezlerinden (ÇASMER) hizmet satın alınabilir.

Cezalar ağır

Düzenlemeye uymayan işletmeler aylık 88 bin 663 TL’ye varan cezalarla karşılaşacak. SGK Uzmanı Erdursun, işverenleri cezalarla karşılaşmamak adına bir an önce gerekli önlemleri alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini başlatmaya çağırdı.

12 yıllık erteleme süresi bitti

Kanunun kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelere yönelik zorunlulukları, 2013’teki başlangıcından bu yana 12 yıl boyunca ertelenmişti. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla erteleme süresi sona erdi.

Ne yapmalı?

İşletme sahiplerinin, yasal süre dolmadan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini devreye alarak cezalarla karşılaşmaktan kaçınmaları gerekiyor. Erken önlem alarak işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, hem çalışanların sağlığı hem de işletme bütçesi açısından büyük önem taşıyor.