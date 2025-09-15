İş Yatırım’ın 15 Eylül 2025 tarihli raporuna göre, bazı hisselerde yabancı yatırımcı payı son 10 gündür sürekli artış gösteriyor. Rapora göre AKSGY, GMTAS, INDES, INTEM ve KLMSN hisseleri yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı hisseler arasında yer aldı.

Yabancı oranı artan hisseler

Raporda, son günlerde yabancı yatırımcı oranı sürekli artan hisseler şöyle sıralandı:

AKSGY : 10 gündür artışta

GMTAS : 10 gündür artışta

INDES : 10 gündür artışta

INTEM : 10 gündür artışta

KLMSN: 10 gündür artışta

Günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler ise SAFKR (4,04 bps), TMPOL (1,77 bps) ve ARZUM (1,25 bps) oldu.

Yabancı oranı düşen hisseler

Raporda ayrıca, yabancı yatırımcı oranı düşen hisseler de paylaşıldı:

AFYON : 10 gündür düşüşte

GENIL : 10 gündür düşüşte

PGSUS : 10 gündür düşüşte

BIMAS : 9 gündür düşüşte

DOAS: 8 gündür düşüşte

Günlük bazda en çok düşüş gösteren hisseler KLRHO (-6,63 bps), ULUFA (-3,33 bps) ve CGCAM (-1,73 bps) olarak kaydedildi.