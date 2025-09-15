İş Yatırım’ın 15 Eylül 2025 tarihli raporuna göre, bazı hisselerde yabancı yatırımcı payı son 10 gündür sürekli artış gösteriyor. Rapora göre AKSGY, GMTAS, INDES, INTEM ve KLMSN hisseleri yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı hisseler arasında yer aldı.
Yabancı oranı artan hisseler
Raporda, son günlerde yabancı yatırımcı oranı sürekli artan hisseler şöyle sıralandı:
-
AKSGY: 10 gündür artışta
-
GMTAS: 10 gündür artışta
-
INDES: 10 gündür artışta
-
INTEM: 10 gündür artışta
-
KLMSN: 10 gündür artışta
Günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler ise SAFKR (4,04 bps), TMPOL (1,77 bps) ve ARZUM (1,25 bps) oldu.
Yabancı oranı düşen hisseler
Raporda ayrıca, yabancı yatırımcı oranı düşen hisseler de paylaşıldı:
-
AFYON: 10 gündür düşüşte
-
GENIL: 10 gündür düşüşte
-
PGSUS: 10 gündür düşüşte
-
BIMAS: 9 gündür düşüşte
-
DOAS: 8 gündür düşüşte
Günlük bazda en çok düşüş gösteren hisseler KLRHO (-6,63 bps), ULUFA (-3,33 bps) ve CGCAM (-1,73 bps) olarak kaydedildi.