Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Ekim 2025 tarihli günlük raporunda yabancı yatırımcı oranı en çok artan ve azalan hisseleri paylaştı.

Raporda ayrıca, son 10 günde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler de dikkat çekti.

Yabancı oranı en çok artan hisseler

İş Yatırım’ın raporuna göre günlük bazda yabancı payı en çok artan hisseler şu şekilde sıralandı:

SAFKR – +3,73 baz puan

CRFSA – +2,56 baz puan

SMRVA – +2,31 baz puan

Bu hisselerdeki artış, son dönemde yabancı fon girişlerinin yeniden hız kazandığına işaret ediyor.

Yabancı oranı en çok azalan hisseler

Aynı gün itibarıyla yabancı payı en çok azalan hisseler ise şöyle oldu:

VSNMD – -4,83 baz puan

OZATD – -4,22 baz puan

BINBN – -1,78 baz puan

Söz konusu hisselerdeki düşüşlerin, kısa vadeli pozisyon değişimlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yabancı oranı 10 gündür kesintisiz artan hisseler

İş Yatırım’ın günlük izleme tablosuna göre, son 10 günde yabancı yatırımcı payı sürekli artan hisseler dikkat çekici bir liste oluşturdu:

ECILC (Eczacıbaşı İlaç) – 10 gün artış

PRKAB (Türk Prysmian Kablo) – 10 gün artış

RALYH (Ral Yatırım Holding) – 10 gün artış

TCELL (Turkcell) – 10 gün artış

LYDYE (Lydia Yatırım Holding) – 9 gün artış

Uzmanlara göre bu hisselerdeki düzenli yabancı ilgisi, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarını artırdığı yönünde bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Yabancı oranı 10 gündür düşen hisseler

Buna karşın, yabancı oranı 10 gündür gerileyen hisseler de raporda yer aldı.

ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş) – 10 gün düşüş

ASTOR (Astor Enerji) – 10 gün düşüş

BJKAS (Beşiktaş Futbol Yatırımları) – 10 gün düşüş

BYDNR (Boydak Holding Enerji) – 10 gün düşüş

ISKPL (İskenderun Demir Çelik) – 10 gün düşüş

Analistler, özellikle sanayi ve enerji sektöründeki bu hisselerdeki azalışın, kar realizasyonu ve yabancı portföy rotasyonu kaynaklı olabileceğini belirtiyor.