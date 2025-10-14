Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Ekim 2025 tarihli günlük raporunda yabancı yatırımcı oranı en çok artan ve azalan hisseleri paylaştı.
Raporda ayrıca, son 10 günde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler de dikkat çekti.
Yabancı oranı en çok artan hisseler
İş Yatırım’ın raporuna göre günlük bazda yabancı payı en çok artan hisseler şu şekilde sıralandı:
-
SAFKR – +3,73 baz puan
-
CRFSA – +2,56 baz puan
-
SMRVA – +2,31 baz puan
Bu hisselerdeki artış, son dönemde yabancı fon girişlerinin yeniden hız kazandığına işaret ediyor.
Yabancı oranı en çok azalan hisseler
Aynı gün itibarıyla yabancı payı en çok azalan hisseler ise şöyle oldu:
-
VSNMD – -4,83 baz puan
-
OZATD – -4,22 baz puan
-
BINBN – -1,78 baz puan
Söz konusu hisselerdeki düşüşlerin, kısa vadeli pozisyon değişimlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Yabancı oranı 10 gündür kesintisiz artan hisseler
İş Yatırım’ın günlük izleme tablosuna göre, son 10 günde yabancı yatırımcı payı sürekli artan hisseler dikkat çekici bir liste oluşturdu:
-
ECILC (Eczacıbaşı İlaç) – 10 gün artış
-
PRKAB (Türk Prysmian Kablo) – 10 gün artış
-
RALYH (Ral Yatırım Holding) – 10 gün artış
-
TCELL (Turkcell) – 10 gün artış
-
LYDYE (Lydia Yatırım Holding) – 9 gün artış
Uzmanlara göre bu hisselerdeki düzenli yabancı ilgisi, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarını artırdığı yönünde bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Yabancı oranı 10 gündür düşen hisseler
Buna karşın, yabancı oranı 10 gündür gerileyen hisseler de raporda yer aldı.
-
ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş) – 10 gün düşüş
-
ASTOR (Astor Enerji) – 10 gün düşüş
-
BJKAS (Beşiktaş Futbol Yatırımları) – 10 gün düşüş
-
BYDNR (Boydak Holding Enerji) – 10 gün düşüş
-
ISKPL (İskenderun Demir Çelik) – 10 gün düşüş
Analistler, özellikle sanayi ve enerji sektöründeki bu hisselerdeki azalışın, kar realizasyonu ve yabancı portföy rotasyonu kaynaklı olabileceğini belirtiyor.