İş Yatırım, yatırımcılara sunduğu en çok önerilenler listesini güncelledi. Bu değişiklikle birlikte, Yapı Kredi Bankası listeden çıkarılırken, yerine Garanti Bankası alındı. İş Yatırım, Garanti Bankası için belirlediği hedef fiyatı 165 TL'ye yükseltti ve bankanın yüksek karlılığının gelecekteki faiz indirim döngüsünden olumlu etkileneceğini vurguladı.

Garanti Bankası için pozitif beklentiler

İş Yatırım, Garanti Bankası'nın en çok önerilenler listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bankanın 2024'ün ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü karlılığa dikkat çekti. Bankanın karlılığının, özellikle bu senenin son çeyreğinde başlayıp 2025 boyunca devam etmesi beklenen faiz oranlarındaki indirim döngüsünden olumlu etkileneceği belirtildi. İş Yatırım, Garanti Bankası'nın yapısal olarak güçlü duran marj gelişimi ve genel karlılığa olumlu katkı veren faiz dışı gelir tabanının gücüne vurgu yaptı.

Garanti Bankası'nın sepetteki ağırlığı yüzde 13 olarak belirlenirken, İş Yatırım bankanın performansına olan güvenini de dile getirdi. "Bankanın var olan yüksek karlılığının özellikle bu senenin son çeyreğinde başlayıp 2025 boyunca devam etmesini beklediğimiz faiz oranlarındaki indirim döngüsünden çok olumlu faydalanmasını bekliyoruz" ifadeleriyle, bankanın gelecekteki potansiyeline olan inançlarını sürdürdüler.

Yapı Kredi Bankası'nın durumu

Yapı Kredi Bankası'nın listeden çıkarılmasına rağmen, İş Yatırım bankaya olan orta vadeli olumlu görüşünü koruduğunu belirtti. Ancak, sıkılaşma döneminde ve özellikle 2024'ün ilk yarısında karlılıktaki momentum kaybı nedeniyle alternatif yatırım seçeneklerine yönelmenin daha doğru olacağını ifade etti. "Yapı Kredi Bankası ile ilgili orta vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ancak sıkılaşma döneminde özellikle 2024’ün ilk yarısında kardaki momentum kaybı nedeniyle alternatiflere bakmanın daha doğru olabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yapan İş Yatırım, bankanın gelecekteki performansını takip etmeye devam edeceğini belirtti.

Piyasa etkisi ve yatırım stratejisi

İş Yatırım’ın bu değişikliği, yatırımcılar arasında dikkat çekti ve bankacılık sektörü hisse senetlerinde hareketlilik yarattı. Garanti Bankası'nın hedef fiyatının 165 TL'ye çıkarılması, yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, Yapı Kredi Bankası'nın listeden çıkarılması, yatırımcıların alternatif bankacılık hisselerine yönelmesine neden olabilir.