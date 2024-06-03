Burhaniye Belediyesi'nin gerçekleştirdiği denetimler neticesinde, bazı iş yerlerinde ruhsat eksikleri ortaya çıktı. Belediye, iş yerlerindeki ruhsat eksikliklerini tespit ederek çözüm için harekete geçti.

Esnaf iş birliği sağladı

Belediye, iş yerlerindeki ruhsat eksikliklerini tespit ettikten sonra, esnafı ruhsatlarını yenileme veya yeni ruhsat alma konusunda uygun şekilde davet etti. Esnafın duyarlılığı ve iş birliği sayesinde birçok vatandaşın ruhsat sorunları çözüldü.

Teşekkür ziyareti yapıldı

Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsat sorunlarını çözen esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, esnafın duyarlı yaklaşımını ve iş birliğini takdir etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, esnafın iş birliği ve duyarlılığı sayesinde ruhsat sorunlarının çözüldüğünü belirtti. Ayrıca, ilçenin ticari kanunlara olan uyumunun daha düzenli hale geldiğini vurguladı ve Belediye olarak denetimlerin devam edeceğini ifade etti.