Bayram gitti... Tatil bitti... Dokuz günlük bayram tatiline gitmeye hazırlananlar, ''tatile gidiyorummmm'' derken bugün itibariyle ''tatil bitti'' açmazındalar.. Diğer bir deyişle Pazartesi sendromlarının kralını yaşıyorlar...

Kıskananlardan değiliz ama, bizler de buralarda mutluyduk diyelim de teselli bulmaya çalışalım...

Şimdi sıra geldi güncel yaşama...

Yine televizyonlarda her şeyi bilen baylar ve bayanlar boy gösterecek...

Maşallahları var...

Ekonomiyi biliyorlar, siyaseti biliyorlar, dış politika onlar için uzmanlık alanları...

Kulis haberleri ise kendi devşirmelerine göre şekillenmiş durumda...

Bir partiyi yok edecek kadar iddialı ve havalı söylemleri ile algı'nın en alasını yaşatıyorlar...

Kısacası iç politikadan dış politikaya, ekonomiden siyasete herşeye vakıf arkadaşlarımız var bizim... İyi ki de varlar...

Onlar olmasaydı kim bizlerin ufkumuzu açardı...

Onlar olmasaydı kim bizlere yön verebilirdi ki...

Yine AK Partiyi, MHP'yi, CHP'yi konuşacağız...

İyi partide Meral Akşener'in tek liste ile girdiği kurultaydan nasıl tüm oyları aldığını konuşacağız...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''değişim'' diye dayatanlara yaptığı salvolar gündeme gelecek...

AK Parti'ye gelince...

AK Parti diğer partilerden çok ayrı bir kulvarda yol almaya çalışıyor...

Onun da ataklarını göreceğiz...

2024 Mart yerel seçimlerine odaklanan AK Parti'den bu saatten sonra her türlü atılımı, müjdeyi, muştuyu bekleyeceğimiz günler bugün itibariyle başlıyor ve başladı diyebiliriz...

En yakın rakibi CHP'nin İyi parti ile yerelde bir ittifak çabaları olur mu şimdiden belli değil...

Ama ülkemizde siyasette 24 saat eskiden çok uzun bir zaman dilimi idi. Bugün ise 5 dakika sonrasına kimse garanti veremez durumda...

Özetlersem;

AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor, CHP değişim diyor...

Neyi değiştireceklerini de bir bilsek iyi olacak da...

Onu bir türlü kestiremiyoruz...