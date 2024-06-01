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Etkinliğe, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Darbuka kursuna katılanlar kalp nakli bekleyen çocuk için sahne alacak

Darbuka kursuna katılanlar kalp nakli bekleyen çocuk için sahne alacak

İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Nübüvvet Göral da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aliye Ana Ortaokulu'nun konferans salonundaki etkinlikte, Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yıl boyunca öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrenci leri tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

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