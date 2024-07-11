İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin yayımladığı iş cinayetleri raporuna göre haziranda en az 137 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2024’ün ilk altı ayında ise hayatını kaybeden işçilerin sayısı 878’e yükseldi. Yılın ilk altı ayında İzmir, işçi cinayetlerinde ikinci sırada yer aldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin aylık iş cinayetleri raporunu yayımladı. Buna göre 137’si haziran ayında olmak üzere 2024’ün ilk altı ayında en az 878 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İş cinayetleri inşaat, tarım ve taşımacılıkta yoğunlaşıyor

Raporda iş cinayetlerinin yoğunlaştığı (toplam yüzde 53 ve 468 işçi ölümü ile) işkolları inşaat, tarım ve taşımacılık olarak tespit edildi. Bu iş kollarına ilişkin, “Uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hâkim olduğu bu işkollarında sendikal örgütlenme yok gibi ya da zayıf ve belli mesleklerde öbekleniyor” denildi.

50 yaş üstü çiftçiler ölüyor

İSİG Meclisi, haziran ayında tarım işkolundaki ölümlerin tüm iş cinayetlerindeki oranının ise yüzde 30’a yaklaştığını vurguladı. “İş cinayetleri her yılın ikinci yarısında mevsimlik çalışmanın artmasıyla beraber (havaların ısınmasıyla esas olarak tarım işkolundaki mobilizasyon ve üretim artışı) yükseliyor” denilen raporda ölen çiftçilerin çoğunluğunun 50 yaş üstü olduğu bildirildi.

Genç işçi ölümlerinde "ücretliler" detayı

Genç ve üniversite mezunu işçi ölümleriyle ilgili bölümünde ise şunlar kaydedildi:

"Genç işçi ölümlerinin yüzde 90’dan fazlasını ücretliler oluşturuyor. Bu durum geçmiş yıllara göre bugün gençlerin ücret dışında bir gelir (iş) sahibi olmadığını ve yaşamak için çalışmak (İSİG tabiriyle çalışmak için yaşamak) zorunda olduklarını gösteriyor."

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı

2024 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle tespit edildi:

İnşaat, yol iş kolunda 224 işçi;

Tarım, orman iş kolunda 141 emekçi (51 işçi ve 90 çiftçi)

Taşımacılık iş kolunda 103 işçi

Konaklama, eğlence iş kolunda 63 işçi

Belediye, genel işler iş kolunda 49 işçi

Metal iş kolunda 45 işçi

Ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 41 emekçi

Madencilik iş kolunda 40 işçi

Gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda 24 işçi;

Savunma, güvenlik iş kolunda 18 işçi

Enerji iş kolunda 16 işçi

Sağlık, sosyal hizmetler iş kolunda 15 işçi

Gıda, şeker iş kolunda 14 işçi

Petro-kimya, lastik iş kolunda 13 işçi

Tekstil, deri iş kolunda 12 işçi

Ağaç, kâğıt iş kolunda 24 işçi

Çimento, toprak, cam iş kolunda 11 işçi

Banka, finans, sigorta iş kolunda bir işçi

Ölen 36 işçinin ise işkolu belirlenemedi.

İstanbul'da 151, İzmir'de 50 işçi hayatını kaybetti

2024 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin 78 şehrinde iş cinayeti meydana gelirken, iş cinayetlerinin 151'i, İstanbul'da, 50'si İzmir'de yaşandı.

32 ölüm Şanlıurfa’da; 31’er ölüm Gaziantep ve Konya’da; 28 ölüm Bursa’da; 27 ölüm Antalya’da; 22’şer ölüm Ankara ve Sakarya’da; 21’er işçi Kocaeli ve Muğla’da; 19 ölüm Aydın ve Manisa’da; 18’er ölüm Balıkesir ve Mersin’de; 16 ölüm Kahramanmaraş’ta; 14’er ölüm Adana, Denizli ve Zonguldak’ta; 12’şer ölüm Hatay, Osmaniye ve Samsun’da; 11’er ölüm Adıyaman ve Erzincan’da; 10'ar ölüm Diyarbakır, Kayseri, Sinop ve Tekirdağ’da; dokuzar ölüm Sivas ve Trabzon’da; 8’er ölüm Aksaray, Çorum, Malatya ve Niğde’de; yedişer ölüm Elazığ, Mardin ve Ordu’da; altışar ölüm Afyon, Çanakkale, Isparta ve Karabük’te; 5’er ölüm Eskişehir, Kastamonu ve Kütahya’da; dörer ölüm Bartın, Batman, Siirt, Tokat, Uşak ve Yalova’da; üçer ölüm Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Erzurum, Giresun, Kilis, Şırnak ve Yozgat’ta; ikişer ölüm Amasya, Bilecik, Edirne, Hakkari, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Rize ve Tunceli’de; birer ölüm Ağrı, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Karaman ve Kırşehir’de; 19 ölüm yurtdışında meydana geldi.