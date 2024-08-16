Çorum'da işçileri taşıyan minibüsün, otomobil ve TIR'a çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Çorum-Ankara kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

İşçi taşıyan Emirhan Keskin'in kullandığı 19 S 0196 plakalı minibüs, Derya Demirci'nin kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs ardından park halindeki 19 ABC 966 plakalı TIR'a çarptı. Minibüste 12, otomobilde iki kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.