İZENERJİ ve İZELMAN işçilerinin başlattığı grev, TİS görüşmeleriyle sürüyor.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZELMAN ve İZENERJİ işçilerinin grevlerinin ikinci gününde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) gündeme geldi.

Binlerce işçi sokağa dökülerek eylem başlatırken İzmirliler ise ulaşımın aksamasından yakındı. 06:00 ila 07:00 arasında ESHOT personellerinin grev hamlesi, kentin ulaşımı 4’ten1’e düşerek kentin ulaşımı demir yollarına yüklendi.

Birçok vatandaş bu konuda mağdur olduklarını ifade ederken İZENERJİ ve İZELMAN görüşmeleri ise sıcaklığını koruyor.

Görüşmeler sürüyor

İçerdeki kaynaklardan alınan bilgilere göre; sabah saatlerinde İZELMAN görüşmeleri yapılırken şimdi ise İZENERJİ görüşmeleri devam ediyor. Toplantıda birçok maddenin tek görüşüldüğü ifade edildi.

Toplantı sürerken işçiler, eski İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek “İş, ekmek, özgürlük”, “sadaka değil toplu sözleşme” diyerek haykırıyor.