FATİH ÖZKILINÇ-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) üyesi işçiler, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’nun temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladığı saatlerde TÜİK Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulunarak kurum tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine tepki gösterdi. Kurum önünde haklarını TÜİK’e helal etmediklerini belirten işçiler, "TÜİK elini cebimizden çek", "AKP’den hesabı emekçiler soracak" ve "Yalancı TÜİK istemiyoruz" diye haykırdı.



"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İşçiler adına kitlesel basın açıklaması metni okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "TÜİK, ülkemizin en önemli ücret belirleyeni haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'de bütün emek gelirleri, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarının; işçilerin, düşük gelirlilerin ve emeklilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği, gerçek orandaki enflasyonu yansıtmadığı ortadadır. Her gün çarşıda, pazarda, markette maruz kaldığımız enflasyon rakamlarının çok ama çok altındadır" dedi.

"Türkiye’de bütün ücret gelirleri TÜİK tarafından eksik ölçülen resmi enflasyon rakamı üzerinden belirlenmekte ve bunun sonucu olarak yaşanan yüksek enflasyon süresince, milyonlarca çalışan ve emekli yoksullaştırılmaktadır" diyen Sarı, "Özellikle emeklilerin hayat pahalılığı karşısında ücretlerinin düşmesi ve en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liraya milyonlarca emeklinin mahkum edilmesi kabul edilir gibi değildir. Bu nedenle ivedi olarak en düşük emekli maaşı, asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Tüm dünyada tek asgari ücret belirlenirken ülkemizde iki tane asker ücret belirlenmektedir birinci asgari ücret 7 bin 500 TL emekli maaşı ikinci asgari ücret 11 bin 400 TL olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

"TÜİK ENFLASYONLA MÜCADELE KURUMU DEĞİL"

TÜİK'in açıkladığı aylık bazda yüzde 9.49 yıllık bazda ise 47.83 olan temmuz ayı TÜFE verilerinin gerçeklikten uzak olduğunu belirterek “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları” listesinin açıklanması gerektiğini vurguladı. Sarı, "Çok defa söyledik, bir defa daha söyleyelim: TÜİK enflasyonla mücadele kurumu değildir. TÜİK enflasyonu bastırmak, enflasyonu düşük göstermekle görevli bir kurum değildir. Yüksek enflasyonla ve alım gücünün hızla düşmesiyle mücadele etmesi gereken kurumlar bellidir. Enflasyonla hükümet mücadele eder. Buradan TÜİK yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Kamusal sorumluluğunuzu yerine getirin. Enflasyonu doğru ölçün. Enflasyon verilerini bilim dünyasına açın ve kamuoyu ile paylaşın. Böylesine yüksek enflasyon döneminde daha fazla şeffaf ve açık olun. Hukuka uyun, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın" ifadelerini kullandı.

