Anayasa Mahkemesi (AYM), bir iş yerinde meydana gelen ölüm olayına ilişkin müfettiş raporuna itiraz eden işçinin, dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle iş akdinin feshedilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Lüleburgaz'da bir iş yerinde meydana gelen ölümlü kazanın ardından hazırlanan müfettiş raporuna itiraz eden işçi, raporda "yandaşlık, aklayıcı, tetikçi, ciddiyetsiz, yalancı, iftiracı" gibi ifadeler kullandı. Bu ifadeler gerekçe gösterilerek işçinin iş akdi "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" nedeniyle feshedildi.

İşçi, haksız fesih yapıldığı iddiasıyla işe iade davası açtı ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 47. Hukuk Dairesi, işveren ile güven ilişkisinin zedelendiği gerekçesiyle işçinin iş akdinin feshini haklı buldu. Bunun üzerine işçi, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, işçinin dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle işten çıkarılmasının Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

Kararın Gerekçesi

AYM'nin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde geçerli bir sebep bildirme zorunluluğunun bulunduğu belirtildi. İşçinin davranışlarının iş yerindeki üretim ve iş ilişkisine olumsuz bir etkisi yoksa, bu davranışların iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep olarak gösterilemeyeceği vurgulandı.

Başvurucunun, ölümlü bir iş kazası sonrası hazırlanan raporda sorumlu tutulması üzerine itiraz dilekçesi yazdığı ve bu dilekçede raporda yer alan tespitlere yanıt verdiği aktarıldı. İşçinin eleştirilerinin, işvereni sorumluluktan kurtarmak için müfettişin yanlı rapor hazırladığı iddiasına dayandığı belirtildi.

Özenli yargılama yapılmadı

AYM kararında, işçinin dilekçesinde kullandığı ifadelerin iş sözleşmesi ile güdülen amacı tehlikeye sokacak nitelikte olduğunun yargı makamlarınca ortaya konulmadığı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 47. Hukuk Dairesi tarafından özenli bir yargılama yapılmadığı kaydedildi.