İZMİR (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Erkekler Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü olan Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çin'in Makao bölgesinde 24 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvada bronz madalyaya ulaşan Türk basketbolcular, uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi.

Sporcu ve kafiledeki heyet, Türk bayrakları ve çiçekle karşılandı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Vekili Enver Yılmaz, okul idarecileri ile veliler karşılamada hazır bulundu.

Takımın antrenörü Gediz Çizmeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de dünya üçüncüsü olduklarını anımsatarak, "Gönül isterdi ki bu sefer daha iyi bir derece elde edelim ama yine dünya üçüncüsü olarak madalyayla döndük. Oyuncularım ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. Herkes özveriyle, gönül vererek bu işin içine girdiler, çalıştılar." diye konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimleri Şube Müdürü Neziha Göçen, elde edilen başarı karşısında onurlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

