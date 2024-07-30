

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve hijyenik olmayan koşullar, ishal vakalarında artışa neden oluyor. Uzmanlar, ishal durumunda antibiyotik kullanımının çoğu zaman gereksiz olduğunu belirterek, hastaların bu konuda dikkatli olmalarını öneriyor.

Antibiyotik kullanımı ve ishal



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Erbay, yaz mevsiminde hijyen koşullarının zayıf olması nedeniyle ishal vakalarının sıklaştığını belirtiyor. Dr. Erbay, ishalin genellikle virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotik kullanımının bu durumda etkisiz olduğunu vurguluyor. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımının hem tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceği hem de antibiyotik direncine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Doğru tedavi yöntemleri



İshal tedavisinde en önemli adımın bol sıvı tüketimi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocuklarda sıvı kaybının önlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Gastroenterolog Dr. Pişkin, "Çocuklarda ishal tedavisinde yağsız besinler ve bol sıvı tüketimi öneriyoruz. Yüksek şeker içeren gıdalardan kaçınılmalı ve probiyotik destek kullanılabilir" diye ekliyor.

Hijyenin önemi

Uzmanlar, el hijyeninin enfeksiyonların önlenmesinde kilit rol oynadığını belirtiyor. Ellerin düzenli olarak yıkanması, yemeklerden önce ve sonra hijyenin sağlanması enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltıyor. Antibiyotik direnci ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi için, yalnızca doktor önerisiyle ilaç kullanılması gerektiği de vurgulanıyor​