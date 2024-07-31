İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) bildirdiğine göre Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde artan işçi ölümlerine dikkat çekerek acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. KTTB, son dönemde yaşanan işçi ölümlerinin iş güvenliği standartlarının yetersizliğini ve ihlallerini ortaya koyduğunu belirtti. Alınmayan önlemler nedeniyle gerçekleşen ölümleri iş kazası değil, iş cinayeti olarak nitelendirdi.

Bağımsız denetim eksikliği

KTTB, iş yerlerinin düzenli ve etkili bir şekilde bağımsız denetçiler tarafından denetlenmediğine dikkat çekti. Bu denetim eksikliği, birçok iş yerinde güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesine neden oluyor. KTTB, iş yerlerinde bağımsız denetimlerin sıklaştırılmasını ve caydırıcı cezaların uygulanmasını talep etti.

Kişisel koruyucu donanım eksikliği

Birçok iş yerinde çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanımların ya hiç bulunmadığını ya da eksik ve yetersiz olduğunu belirten KTTB, bu durumun iş kazalarında ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açtığını vurguladı. Çalışanlara iş güvenliği konularında eğitimler düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken KTTB, meslek okullarının açılmasının iş kazalarını önlemekte önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Yetersiz yasal düzenlemeler ve uygulamalar

KTTB, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasaların yetersiz olduğunu ve mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanmadığını ifade etti. İş yeri hekimliği sisteminin eksikliğine de dikkat çeken KTTB, bu durumun iş kazalarının ve işçi ölümlerinin artmasına neden olduğunu belirtti.

Kayıt dışı çalışanlar ve yabancı işçiler

Kayıt dışı çalışan işçilerin yasal güvencelerden ve sağlık güvenliği önlemlerinden mahrum kaldığını belirten KTTB, bu durumun işçileri daha fazla risk altına soktuğunu vurguladı. Yabancı ve dil sorunu olan işçilerin daha dikkatli ve sıkı denetlenmesi gerektiğini belirten KTTB, bu işçilerin işe başlamadan önce mutlaka iş ve iş güvenliği konularında eğitime tabi tutulmasını talep etti.

Acil önlemler ve sorumluluk

KTTB, artan işçi ölümlerinin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklerin ve ihlallerin acilen giderilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. İşçi kayıplarının iş yeri cinayetlerine dönüştüğünü belirten KTTB, işverenlerin ve devlet yetkililerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrı

KTTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve işçi cinayetlerine son vermek için etkin, yeterli ve şeffaf denetimler yapmaya davet etti. Güvenli çalışma koşullarının sağlanmasının işçilerin yaşamlarını korumanın yanı sıra toplumsal refahı ve ekonomik verimliliği de artıracağını belirtti.