Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kavşakta trafik ışıklarının ihlal edilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki motokurye Abdullah İşçen hayatını kaybetti. Genç motokurye, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

"Genç sürücü metrelerce savruldu"

Kaza, Deliktaş Mahallesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. Abdullah İşçen, 09 AIK 531 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere seyir halindeyken, kavşağa girdiği sırada S.K. yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı Alfa Romeo marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç sürücü, motosikletiyle birlikte metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, genç motokuryenin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde, S.K.'nin kırmızı ışıkta kavşağa girdiği ve bu şekilde kazaya sebebiyet verdiği tespit edildi. Çarpışmanın şiddetiyle motokuryenin motosikleti tamamen hurdaya döndü.

Acılı aile ve motokuryeler kazanın olduğu yerdeydi

Acı haberi alan Abdullah İşçen’in ailesi, olay yerine gelir gelmez gözyaşlarına boğuldu. Motokuryeler de kazanın yaşandığı bölgeye akın ederek İşçen’e son görevlerini yerine getirdi. Olayın ardından çevredeki herkesin yüreğini dağlayan feryatlar, kazanın ne kadar trajik bir sonla bittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücünün ışık ihlali nedeniyle sorumlu tutulduğu ve kazada hayatını kaybeden genç motokuryenin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi.