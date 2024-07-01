DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Taner Işıkbay, Türkiye’de son günlerde orman yangınları nedeniyle büyük bir yıkım yaşandığına işaret ederek, “Orman, mera ve tarım alanlarının rant uğruna kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Yanan ormanlar imara açılmadan, yeniden doğaya kazandırılmalı” dedi.MERSİN (İGFA) - DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Taner Işıkbay, son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çekti. Son dönemde artan orman yangınlarının nedenlerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Işıkbay, yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Küresel ısınma ile birlikte orman yangını riskinin her geçen gün daha fazla arttığına işaret eden Başkan Işıkbay, “Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın riski arttı. Ülkemizin hem önleyici tedbir hem de söndürme faaliyetleri konusunda yeterli tedbiri almadığını ne yazık ki yaşanan yangınlarda gördük. Çıkan yangınlara müdahale kadar orman yangını riskine yönelik önleyici tedbirler de çok önemli” ifadelerini kullandı.

ORMANLARIN RANT UĞRUNA KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ Yanan yerlerin imara açılmadan yeniden doğa kazandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Taner Işıkbay, şöyle devam etti: “Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme; ormanların yok olmasına, emisyonların artmasına, yenilenemeyen kaynakların tükenmesine, nehirlerin kirlenmesine, çölleşmeye, su baskınlarına ve uzun dönem iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim değişikliği, insanlar, diğer canlılar, çevre ve ekonomi üzerindeki geniş kapsamlı ve yıkıcı etkileriyle insanlığın karşılaştığı en büyük ve en acil sorunlardan biri haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık ve refahının çevre ile ilgili risklere karşı korunması için, kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılması temel hedefimizdir. Orman, mera ve tarım alanlarının rant uğruna kullanılmasına izin vermeyeceğiz.