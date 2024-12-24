Buca’dan Bornova yönüne seyreden otoyolda, Işıkkent Rampalar mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki trafik yoğunluğu 2 kilometreyi buldu.

Kazanın detayları

Buca-Bornova istikametinde, Işıkkent Rampalar mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç hasar gördü. Olay yerine hızlı bir şekilde trafik ekipleri ve kurtarma araçları sevk edildi. Kazanın sebebi henüz açıklanmamış olmakla birlikte, ilgili araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Trafik durumu ve uyarılar

Kazanın ardından otoyolda sağ ve orta şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgede 2 kilometreye ulaşan trafik yoğunluğuna neden oldu. Yetkililer, bölgeyi kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmelerini ve dikkatli olmalarını tavsiye etti.