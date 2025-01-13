Ünlü şarkıcı Işın Karaca, yıllardır mücadele ettiği kilolarından kurtulmayı başardı ve 20 kilo vererek büyük bir değişim geçirdi. Karaca, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisini yenilenmiş hissediyor ve hayranlarından tam not aldı. Yeni imajıyla dikkat çeken Karaca, sosyal medya hesaplarında, “Yeniden doğmuş gibiyim” diyerek zayıflama sürecini ve sırrını paylaştı.

"Spor yaptım, sonuç beni şaşırttı!"

Işın Karaca, zayıflama sürecinin arkasındaki en önemli sırrı, düzenli spor yapmaya bağladı. Şarkıcı, yaptığı paylaşımlarda bu süreçte sadece spor yaparak zayıfladığını belirtti. Karaca'nın hayranları, bu değişimle birlikte onu "Şapşahane incecik olmuşsunuz!" gibi yorumlarla kutladı.

Hadise'nin zayıflama sırrı da ortaya çıktı!

Işın Karaca'nın ardından Hadise de zayıflama sırrını paylaştı. Ünlü popçu, diyetisyeninden aldığı destekle günde sadece 2 öğün beslenerek formunu koruyor. Ayrıca akşam 7'den sonra hiçbir şey yemeyerek metabolizmasını düzenliyor.