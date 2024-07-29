Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanvekili Işın Yılmaz, AK Parti’nin hazırladığı ve özellikle de sokakta yaşayan köpeklerin barınaklara toplatılmasını ve “ötanazi” ile öldürülmesini öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne tepki gösterdi. Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan yasa taslağı için “Kadınlarımızı vahşice öldüren, sokaktaki iki ayaklı cani sorununu çözmüşüz gibi şimdi de odağımızı dört ayaklı dostlarımız olan sokak hayvanlarına çevirdik. Kuşkusuz, bu noktaya gelmemizde dünden bugüne yetkililerin sorumsuzluğu açıktır. Şimdi bunun bedeli sokaktaki canlara ödetilmeye çalışılmaktadır” dedi.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, EBSO Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili ve EBSO Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz moderatörlüğünde başladı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'nun aylık meclis toplantısında yer almadığı dikkat çekti.

"Bedeli sokaktaki canlılar ödüyor"

Sokak hayvanlarının yaşamlarına son vermeyi amaçlayan tasarıya itiraz eden Yılmaz, yetkililerin kanunda yazan sorumluluklarını yerine getirmemesinin bedelinin hayvanlara ödetildiğini söyledi. Yılmaz, “Kadınlarımızı vahşice öldüren, sokaktaki iki ayaklı cani sorununu çözmüşüz gibi şimdi de odağımızı dört ayaklı dostlarımız olan sokak hayvanlarına çevirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin açıklamalarına göre, ülkemizde 4 milyon civarında sahipsiz köpek, toplam da 8-10 milyon arasında da sokak hayvanı bulunuyor. Kuduz ve saldırı riski gerekçe gösterilerek, sokak hayvanlarının yaşamlarına son vermeyi amaçlayan tasarı Meclis Komisyonundan geçti. Kuşkusuz, bu noktaya gelmemizde dünden bugüne yetkililerin sorumsuzluğu açıktır. Şimdi bunun bedeli sokaktaki canlara ödetilmeye çalışılmaktadır. Yapılmak istenilen şey bir katliamdır” ifadelerini kullandı.

“Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır” diyen Yılmaz, sokak hayvanlarıyla ilgili tasarının inançlı olduğunu iddia edenler tarafından hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:

“Diyanet İşleri Başkanlığınca geçmişte hazırlanan bir cuma hutbesinde, 'En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah'ın eseri olarak değerlidir ve O'nun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir' denilmiştir. Ancak, tasarı bugün inançlı olduğunu iddia edenler tarafından geçmektedir. Uyutulma kararı yanlıştır, geri çekilmelidir. Ve çok hızlı, düzgün bir planlama ile sponsor ve ilgili derneklerin desteği ile 'Kısırlaştır, aşılat ve yerinde yaşat' ilkesi pratik olarak uygulanmalıdır. Hayvan üretimi ve ticareti mutlaka yasaklanmalı. Yasağa uymayanlara ve sahiplendikten, sonra sokağa bırakanlara kesinlikle ağır cezalar getirilmeli. Örneğin Avrupa’nın Milano, Roma, Paris, ABD’nin Newyork şehrinde kedi yok ama fare sokakları basmış durumda. Sokaktaki dostlarımızı öldürmeye değil, sahiplendirmeye özendirmeliyiz.”

"Sorumsuz kurumlardan beceriksiz idareye kadar ihmaller dizisi"

Öte yandan Yılmaz, Çeşme’deki yangından üç kişinin, Bergama’daki yangında Bergama Orman İşletme Müdürünün hayatını kaybettiğini hatırlatarak başımız sağlığı diledi.

Yılmaz, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktamay’ın elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetmesine de değinerek “İklim değişikliği ile aşırı sıcaklar, aşırı yağmur artık olağan gündeme dönüştü. Her alanda planlamaların bu bilinçle yapılması gerekirken, Türkiye’nin 3. büyük şehrinde, İzmir’in merkezinde yağmurdan kaçıp elektrik akımına kapılan iki genç insanı kaybettik. Ucuzlayan insan hayatından sorumsuz yöneticiye, sorumsuz kurumlardan beceriksiz idareye kadar ihmaller dizisi... Dilerim, cezalar adil dağıtılır ve gereken dersler de alınır” dedi.

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