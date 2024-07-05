Hayırsever işinsanı Serdar Özyurt, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle deprem bölgesi memleketi Hatay'a yatırımlarını yoğunlaştıran ve savunma sanayi alanında önemli girişimlerde bulunan işinsanı Serdar Özyurt, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özyurt, "Komutanımız uzun yıllar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ülkesine hizmet etmiş, terörle mücadelede gösterdiği kararlılık ve başarılarla adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir. Ülkemizin güvenliği için canını ortaya koyan Arif Çetin Paşa, halkın gözünde bir kahraman olarak yerini almıştır. Ancak, terör örgütleriyle bağlantılı medya tarafından sürekli hedef alınmakta ve karalanmaya çalışılmaktadır.

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılar, bazı kesimleri rahatsız etmekte ve bu gelişmeler hazımsızlık oluşturmaktadır. Arif Çetin paşamızın vatanseverliği ve kahramanlığı halk tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve daima saygıyla anılacaktır" dedi.

Özellikle savunma sanayisinde önemli projeler gerçekleştirdiklerinin söyleyen Özyurt, "Bu yatırımlar, sadece ülke savunmasını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Deprem bölgesi memleketim Hatay’ı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hatay'a yardım ve yatırımları devam edecektir" diye konuştu.

Ziyaretinin bazı kesimler tarafından eleştirildiğine de dikkat çeken Serdar Özyurt, "Bu ziyareti başka mecralara çekmek isteyenlerin hedefi sadece şahıslar değil, Arif Çetin Paşa’nın şahsında Jandarma Genel Komutanlığı makamına leke sürmeye çalışmaktır. Bu amaçla hareket eden grupların da arkalarındaki güçlerin kim olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir. Türk milliyetçilerine karşı yürütülen karalama kampanyaları, ne şahsımın, ne de Arif Çetin Paşa’nın, ne de vatanperver Türk milletinin ülke sevgisine zarar veremeyecektir" dedi.