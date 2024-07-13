İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Kestelli, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığı korkunç deneyimin yanı sıra büyük bir zaferi de tecrübe ettiğini vurguladı. FETÖ kaynaklı hain darbe girişiminin millet tarafından demokrasiye sahip çıkılarak bertaraf edildiğini belirten Kestelli, halkın demokrasi, iç huzur ve hukuk devletine olan bağlılığının tarihi bir örnek olduğunu ifade etti.

Gelecek nesillere güçlü bir ülke

Kestelli, açıklamasında şunları dile getirdi: "Ülkemiz, demokrasimizi her zaman savunacak ve daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürecektir. Gelecek nesillere refah içinde, huzurlu ve güçlü bir ülke bırakma gayretimiz devam edecektir." Kestelli, son olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığını ve bu özel günde canını siper eden vatandaşları ve bağımsızlık mücadelesinde yer alan şehitleri rahmetle anıldığını belirtti.