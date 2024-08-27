Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası'nda Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada hükümete hayal kırıklığından bahsetti. Başkan Kestelli, "Uzun yıllar sonra hem bizim hem de tüm sektör paydaşlarının bu talebi karşılık buldu ve hayvancılık destekleri geçtiğimiz ay 3 yıllık olarak açıklandı. Benzer bir uygulamayı bitkisel üretim destekleri için de bekliyorduk. Ancak hafta sonu Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bitkisel üretim destekleri geçmiş yıllarda olduğu gibi yine tek yıllık açıklandı. Yeni modele ilişkin çalışmalar muhtemelen tamamlanmamış olmalı ki, Sayın Bakan; 2024 yılı üretimleri için verilecek bu desteklerin, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre uygulanacak son destek kararı olduğunu vurguladı" dedi.

Hayal kırıklığı

Başkan Kestelli, hükümete hayal kırıklığını ifade ederek "Üretim planlamasını hedefleyen yeni destekleme modelinin nasıl olacağını merakla beklediğimizi belirtmek isterim. Umarım sektörün kanayan yarası olan arz-talep dengesizliğini ve bunun neden olduğu fiyatlardaki ve dış ticaretteki istikrarsızlığı önleyecek ve üreticilerimizi memnun edecek bir destekleme modeli hayata geçer. Ancak bu yıl için açıklanan destekleme miktarlarının üreticimiz için hayal kırıklığı olduğunu belirtmek de yanlış olmayacaktır" şeklinde konuştu.

'Primlerde artış yaşanmadı'

İZTB Başkanı Işınsu Kestelli, şöyle konuştu:

"Dekar başına verilen mazot ve gübre desteklerinde bir miktar iyileştirme yapıldı. Kütlü pamukta toplam 472 lira, zeytinde ise toplam 138 lira gübre ve mazot desteği verilecek. İki üründe de geçen yıla göre toplam gübre ve mazot desteğindeki artış oranı yüzde 29. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin geçen yıla göre yüzde 48 arttığı bir ortamda açıklanan gübre ve mazot desteğinin, hedef enflasyona göre bile çok düşük kaldığını söyleyebiliriz. Üreticilerimizin merakla beklediği kilo başına verilen prim desteği ise dane zeytinde 15 kuruştan 20 kuruşa, zeytinyağında 80 kuruştan 100 kuruşa yükseltildi. Kütlü pamukta ise bir artış yapılmadı ve son iki yılda olduğu gibi kilogram başına 1,6 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl hasat döneminde pamuk fiyatları düşüktü ve üreticilerimiz bırakın kâr etmeyi, maliyetini bile zor karşılamıştı. Günümüzde 41 renk mahlıç pamuk fiyatları 54-55 lira seviyelerinde. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün durumu nedeniyle işlemler çok zayıf. Kütlü pamuk fiyatı bugünkü duruma göre 22 lira seviyelerinde. Maliyet çalışması için henüz erken ama en iyimser tahminle 30 liranın altında olmayacak. Şartlar böyleyken prim miktarında bir artış yapılmaması, üreticimizin zarar etmesine ve pamuk üretiminin önemli ölçüde gerilemesine neden olur. Bu nedenle kütlü pamuk için açıklanan prim miktarının acil olarak tekrar değerlendirilmesi öncelikli talebimizdir"

'Gençler istikbali yurt dışında aramayı hak etmiyor'

Başkan Kestelli, ülkenin hak etmediği başlıkları 6 maddede sıralayarak "Savaştaki ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla yaşamayı, Hiçbir şey üretmeyen ülkeler kadar cari açık vermeyi, üçüncü dünya ülkeleri gibi sürekli bir devalüasyon beklentisi içinde olmayı, gelir dağılımında bu denli büyük bir bozulmayı, eğitimden kredi notuna kadar pek çok alanda ait olmadığımız bir ligde bulunmayı ve yetenekli gençlerinin istikbali yurt dışında aramasını hak etmiyor" işaretini verdi.

Kaybedilen zaman için yeni yol

Başkan Kestelli, kaybedilen zaman için ise büyük bir efor sarf edilmesinin altını çizerek şunları söyledi:

"Sürdürülebilir yüksek büyüme dönemini, tüm yapısal gereklerini yerine getirerek başlatmak zorundayız. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için çok daha büyük efor sarf etmeliyiz. Girdiğimiz doğru yolda ne yüksek enflasyonla ne de kayıt dışıyla mücadeleden asla taviz vermemeliyiz. Bütçe disiplinini sözde değil, özde tedbirlerle istikrarlı hale getirmeliyiz. 2001 krizinden sonra bunu başardık, şimdi yine yapabiliriz, çünkü doğru yoldayız.

Bu bilgi birikimi, esneklik ve dayanıklılık bizim genlerimizde var. Fakat bu kez tüm geleneksel zorlukların yanında dijital ve yeşil dönüşüm gibi yeni meydan okumalara da cevap verme zorunluluğumuz var. Tüm bu nedenlerle evrensel demokratik değerlere sıkı sıkıya sarılmamız, her zamankinden çok daha değerli ve önemli."

Ekonomide zorluk tarımı bitiriyor

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomideki düşüşün zorlukları, tarımı da kötü etkilediğine değindi. bunun için ise 4 maddede sorunları belirterek, "Ekonomide yaşanan bu zorlu süreç doğal olarak tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

• Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu üretimle ilgili sorunlar,

• Ürün fiyatlarında yaşanan istikrarsızlıklar,

• Yüksek üretim maliyetleri,

• İhracatta ülke olarak rekabetçiliğimizi kaybetmemiz bizlerin ve sektör paydaşlarının şu anda yaşadığı en önemli sorunlar" şeklinde konuştu.