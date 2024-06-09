Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden İskender Paydaş, geçtiğimiz akşam Bodrum'un gözde mekanlarından Azka Otel'de muhteşem bir konser verdi. Ünlü müzisyen, sahnede sergilediği enerjik performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine, sevilen şarkıları ve özel düzenlemeleriyle başlayan İskender Paydaş, izleyicileri coşturdu. Birbirinden hareketli parçalarıyla geceye damgasını vuran Paydaş, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı. Konser boyunca hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunan sanatçı, sıcak ve samimi tavırlarıyla alkış topladı.

Azka Otel'in eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen konserde, müzikseverler hem İskender Paydaş'ın müziğiyle keyifli dakikalar yaşadı hem de Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkardı. Otelin harika manzarası ve kaliteli hizmeti, geceyi daha da özel kıldı.