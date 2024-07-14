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Son 24 saatte Türkiye'de kaç deprem oldu?

Son 24 saatte Türkiye'de kaç deprem oldu?

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.03'te merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan deprem 5.29 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), İskenderun Körfezi’ndeki depremi 3.5 büyüklüğünde duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, İskenderun Körfezi’nde 10.03’te 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 3.4 kilometre olarak tespit edildi.

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