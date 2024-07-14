Kandilli Rasathanesi, İskenderun Körfezi’nde 10.03’te 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 3.4 kilometre olarak tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi’ndeki depremi 3.5 büyüklüğünde duyurdu.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.03'te merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan deprem 5.29 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 14, 2024
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/DBKAV0XDXc
14.07.2024, 10:03:46 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 3.4 km#Kandilli
Editör: Sercan Engerek