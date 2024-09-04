Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı (İUP), Türkiye genelinde 81 ilde başladı. Toplam 120.000 kontenjanla açılan programlar, 4 Eylül itibarıyla başvuru almaya başladı. Programlara İŞKUR e-şube, Alo 170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılabiliyor.

İşgücü Uyum Programı (İUP)

İşgücü Uyum Programı, özellikle işsizlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına geçişini sağlamak amacıyla Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Program, katılımcılara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmayı hedeflerken, kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik de önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kimler katılabilir?

Programa, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR’a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ayda sigortalı çalışmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. Özellikle kadınlar, öğrenciler, engelliler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların katılımı teşvik edilmektedir.

Program detayları

Programlar, yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak. İlk dört hafta boyunca yoğunlaştırılmış eğitimlerle haftada 37,5 saat (5 gün) sürecek olan programlar, sonraki haftalarda haftada 22,5 saat (3 gün) olarak devam edecek. Program katılımcılarının başka bir yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmamakta, bu da katılımcılara esneklik sağlamaktadır.

Programa katılanlara aylık ortalama 8 bin TL ödeme yapılacak ve katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri karşılanacaktır. Programdan azami 140 fiili gün faydalanılabilecek.