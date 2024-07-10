SPK ve İŞKUR'un işbirliği ile hazırladığı protokol sonucunda hem iş arayanlara hem de işverenlere finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi hedefleniyor.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye İş Kurumu'nun ülkenin kalkınması ve istihdamının korunması konularında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Özellikle geçen yıl 1,5 milyon vatandaşın istihdam edilmesine katkıda bulunduklarını belirtti ve İŞKUR'un iş arayanlar, işverenler ve öğrencilerle yakın temas halinde olduğunu, “Ülkemizin kalkınmasına ve üretimine, işçi ve işveren arasında bir köprü görevi görerek çok büyük katkı veren Türkiye İş Kurumu ile finansal okuryazarlık alanında protokol yapmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye İş Kurumu, ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetleri etkin olarak yürütmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerini yürütürken de başta ‘iş arayanlar, işverenler ve öğrenciler olmak üzere toplumun önemli bir kesimiyle' yakından temas halindedir” sözleriyle dile getirdi.

Gönül ayrıca, finansal okuryazarlık platformu üzerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Platformun 6 farklı kategoride 52 video içeriği bulunduğunu ve bir aylık süreçte 200 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildiğini aktardı, “2024 yılının ilk altı aylık döneminde 1 milyon 510 bin 527 vatandaşımız ile bireysel görüşme yapılmış, danışmanlık hizmetleri kapsamında 5 bin 525 okul ziyareti gerçekleştirilmiş, işveren danışmanlığı kapsamında ise 445 bin 957 iş yeri ziyaretinde bulunmuştur” verilerini paylaştı.

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ise, imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine yayılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Protokolün somut çıktıları olacağına inandıklarını ve bu iş birliği sayesinde finansal bilgiye sahip, doğru tutum ve davranış içinde olan bir topluma ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Güneş, “Bugünkü protokolle birlikte İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilecek kişilere öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarına finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca İŞKUR'da eğiticinin eğitilmesini de planlıyoruz. Bugün bizler İŞKUR olarak SPK ile bir protokol imzalayacağız. Açıkçası İŞKUR'un tarihine biraz baktığımda bir bağımsız idari otorite ile ilk defa bir protokol imzalıyoruz. O bakımdan da çok kıymetli bizim açımızdan bu protokol. Özellikle finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaşması açısından önemli gördüğümüz bir protokol. Somut çıktıları olacağını düşündüğümüz bir protokol. Bu yüzden ben kıymetli başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" sözleri ile protokolu imzalamaktan onur duyduğunu açıkladı.