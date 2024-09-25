İŞKUR, işverenlerin ilan açmadan ihtiyaç duydukları niteliklerdeki işçi adaylarına ulaşmalarını kolaylaştıran “Aday Havuz Sistemi”ni kullanıma sundu. Bu yeni sistem, işverenlerin zaman kazanmasını, iş arayanların ise daha hızlı ve doğru eşleşmeler yapabilmesini amaçlıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar ve işverenler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek adına yeni bir uygulama başlattı. "Aday Havuz Sistemi" adı verilen bu sistemle, işverenler iş ilanı açmadan, ihtiyaç duydukları niteliklere sahip adaylara kolayca ulaşabilecek. Sistem, hem işverenler hem de iş arayanlar açısından büyük kolaylıklar sunuyor.

Filtreleme özelliği ile doğru adaya ulaşma kolaylığı

Sisteme giriş yapan işverenler, meslek, öğrenim durumu, yaş, dil bilgisi, sertifikalar ve çalışılacak il gibi birçok kritere göre filtreleme yaparak aradıkları niteliklerdeki adayları görüntüleyebilecek. İşverenler, aylık olarak 1000 kişiye kadar arama yapma imkanına sahip olacak.

Gizlilik ve güvenlik ön planda

Adayların öz geçmişlerindeki kişisel bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde gizli tutulacak. İşverenler, yalnızca adayların nitelik ve becerilerini görüntüleyebilecek. İlgilendikleri adayları havuzlarına ekleyen işverenler, İŞKUR aracılığıyla adaya mesaj gönderebilecek. Adayın da uygun görmesi halinde iletişim kurulabilecek ve karşılıklı bilgi alışverişi başlayacak.

İŞKUR’a kayıtlı işverenlere özel detaylı özellikler

"Aday Havuz Sistemi"nde, özel istihdam bürosu statüsünde olmayan işverenler de arama yapabiliyor. Ancak detaylı aday görüntüleme ve havuz oluşturma gibi özelliklerden yalnızca İŞKUR’a kayıtlı işverenler faydalanabiliyor. Bu sayede işverenler, İŞKUR’a kayıtlı kaç iş arayanın bulunduğunu ve bu adayların hangi kriterlere sahip olduğunu görüntüleyerek iş süreçlerini hızlandırabilecek.

İşverenler için zaman tasarrufu, iş arayanlar için daha nitelikli eşleşmeler

İŞKUR’un yeni uygulaması, işverenlere hem zaman hem de emek tasarrufu sağlarken, iş arayanlar için de daha nitelikli iş fırsatlarına ulaşma imkanı sunuyor. İşverenler, adaylar ile hızlı bir şekilde iletişim kurup süreci yönetebilirken, iş arayanlar ise doğru iş fırsatlarına daha hızlı erişim sağlayabilecek.