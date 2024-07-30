Yaz aylarının getirdiği sıcaklık ve nem, havuz gibi ortak kullanım alanlarında daha fazla vakit geçirmeye neden olurken, bu durum vajinal enfeksiyon riskini artırabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya, kişisel hijyenin önemini vurguluyor ve enfeksiyonlardan korunmak için alınması gereken önlemleri sıralıyor.

Islak mayo ve havuz kullanımı riskleri

Op. Dr. Yeşilkaya, ıslak mayo ile uzun süre kalmanın ve kirli ya da kalabalık havuzların vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğini ifade etti. Ayrıca, hava aldırmayan dar ve sentetik kıyafetlerin, pedlerin ve uzun süre kalan vajinal tamponların bakteriyel üremeyi kolaylaştırabileceğini belirtti.

Vajinal enfeksiyonlar ve nedenleri

Vajinal enfeksiyonlar, dışarıdan bulaşan veya vajinada doğal olarak bulunan patojenlerin çoğalması sonucu ortaya çıkabiliyor. Enfeksiyonlar, özellikle cinsel aktif dönemindeki kadınlarda daha sık görülürken, tedavi edilmediğinde rahim ve tüplere yayılabilir. Bu durum, pelvik inflamatuar hastalığa yol açabilir ve doğurganlığı etkileyebilir.

Korunma yöntemleri ve hijyen önerileri

Op. Dr. Yeşilkaya, vajinal enfeksiyonların önlenmesinde kişisel hijyenin büyük rol oynadığını belirtti. El temizliği, hava aldıran kıyafetler ve prezervatif kullanımı gibi önlemler enfeksiyon riskini azaltabilir. Ayrıca, epilasyon, alışveriş mağazalarında iç giyim deneme ve hijyen uygulamalarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Belirtiler ve tedavi yöntemleri

Vajinal enfeksiyonlar, akıntı rengindeki değişiklikler, kötü koku ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Enfeksiyon türünü belirlemek için vajinal kültür testi gerekebilir. Tedavi, antibiyotikler, antifungal ilaçlar ve probiyotiklerle yapılabilir.

Gebelik ve enfeksiyonlar

Gebelik sürecinde hormonal değişiklikler nedeniyle vajinal enfeksiyon riski artar. Bu durumda, fitil, krem ve probiyotik tedavisi gerekebilir. Gebelikte kötü renk ve kokulu akıntılar görülürse, doktora başvurmak önemlidir.