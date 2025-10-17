Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, piyasaların gözü bu hafta da yatırımcıların kararlarında. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada mevcut seviyelerden altın almanın riskli olduğunu söyledi ve piyasanın normalleşmesini beklemenin daha doğru olacağını belirtti.

Altın piyasasında son durum

Gram altın, bankalararası piyasada dün 5.910 TL tavanını gördükten sonra haftanın son işlem gününde 5.760 TL seviyelerinde işlem görüyor. Memiş, uluslararası piyasalarda altının 4.311 dolar seviyesinde olduğunu ve Kapalıçarşı’da fizikî gram altının 6.237 TL civarında seyrettiğini aktardı.

Rüzgar tersine dönecek

İslam Memiş, piyasadaki yüksek fiyat hareketlerini manipülasyon ve çeşitli etkilerle açıklıyor. “Altın puslu havaları seviyor. Son 8 haftaya baktığımızda yeni bir manşet ya da başlık yok. Daha çok manipülasyon fiyatlaması izlenimi var” dedi.

Altın alımında risk uyarısı

Uzman, mevcut seviyelerden altın alımını riskli buluyor. “Elinde altın olan tutmaya devam etsin. 2026’da yükseliş trendi devam edecek, ancak bu fiyatlardan almak yanlış. Piyasanın biraz normalleşmesini beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Teknik seviyeler kritik

Memiş’e göre piyasanın doğru okunabilmesi için altının ons ve gram fiyatında belirli seviyelerin görülmesi gerekiyor. “Ons altında 4.300 doların altına, gram altın tarafında 6.000 TL’nin altına sarkmaları görmek lazım. Havada rakamlar uçuşuyor ama hiçbir mantığı yok” dedi.

Altın çağını yaşıyor

İslam Memiş, altının önümüzdeki aylarda ve yıllarda yükseliş trendini koruyacağını belirterek, yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı: “Altın yine altın çağını yaşamaya devam edecek. Ama bu seviyelerden almak riskli, sadece altın değil, bir risk de satın alıyorsunuz.”