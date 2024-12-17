Yarın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararı açıklanacak. Küresel piyasalarda büyük bir dikkatle takip edilen bu karar, yatırımcılar için kritik öneme sahip. Faiz indirimi beklentisiyle, altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği konusunda birçok spekülasyon bulunuyor. Piyasalarda, Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Ayrıca, 2024 yılı içinde iki faiz indirimi yapılacağına dair güçlü fiyatlamalar mevcut. Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum

Fed'in faiz kararından önce, altın fiyatları önemli hareketler sergiliyor. Gram altın şu an 2.958 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 4.950 TL civarında bulunuyor. Ons altın ise 2.650 dolar seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Yatırımcılar, Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında nasıl bir değişim yaşanacağını gözlüyor.

Ons altın için hedefler ve beklentiler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaşarak, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Memiş, geçtiğimiz hafta 2.680 dolar seviyesinin kırılmasının ardından 2.720 dolara doğru bir hareket olabileceğini, ancak satış baskısının yeniden devreye girebileceğini ifade etti. Memiş, ons altının 2.580 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Ayrıca, 100 dolarlık bir kar artışı beklediğini vurguladı.

Gram altın için çarşamba günü dikkat çekici olabilir

Gram altın için ise İslam Memiş, çarşamba günü kritik bir gün olabilir. Memiş, gram altının 3.000 TL seviyesinin altına inebileceğini ve 2.980 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. Ortadoğu'daki gerilimlerin artması ve bölgedeki risklerin yükselmesi, altın fiyatlarını etkileyebilir. Memiş, "Bu düşüşler kalıcı olmayacaktır, yatırımcılar için alım fırsatı olabilir" diyerek, yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Fed kararı sonrası altın fiyatlarında dalgalanma ihtimali

Fed'in faiz kararının ardından, piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşanabilir. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimlere göre hareket etmek için hazırlıklı olmalı. 2025 yılına yönelik gram altın ve ons altın fiyatlarında yapılacak tahminler, yatırımcıların stratejilerini belirlemelerine yardımcı olabilir.