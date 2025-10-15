Altın fiyatları her gün yeni rekorlar kırarken, piyasadaki sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, yaptığı açıklamada piyasadaki hareketleri manipülasyon etkisiyle açıklayarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Memiş, "Benim nazarımda bir manipülasyon piyasası var. Ortada malum bir savaş yok, buna rağmen altın her gün yeni bir rekor denemesine devam ediyor. Nisan ayında 2026’nın ilk yarısına kadar 4.250 dolar öngörümü paylaşmıştım. Yılın son çeyreğinde ons altın 4.200 dolar seviyesine geldi. Daha ne kadar yükseleceği belirsiz" ifadelerini kullandı.

Elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı?

İslam Memiş, elinde altın veya gümüş bulunan yatırımcıların, eğer nakde ihtiyacı yoksa pozisyonlarını koruması gerektiğini vurguladı. Yeni alım yapacak yatırımcılar için ise temkinli olmayı önerdi.

Memiş, "Kasım ayını beklemeye gerek yok. Teknik olarak ons altında kısa vadeli 3.850 dolar seviyesi önemli bir destek. Artık teknik olarak okunabilir bir seviye kalmadı. Yatırımcı kararını buna göre vermeli" dedi.

Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerde risk uyarısı

Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, aksi halde ciddi zararlar oluşabileceğini söyledi.

Uzun vadeli yatırımcılar için ise "Bu seviyelerden alım zarar ettirmez. Ancak birikiminizle ev veya araba almayı planlıyorsanız artık karınızı realize etme zamanı" diyerek uyarısını noktaladı.