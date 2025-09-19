Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasalarda dalgalanma yaşanırken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Altın ve gümüşte kısa vadeli düşüş beklentisi açıklayan Memiş, yıl sonuna kadar yeni fırsatlar oluşabileceğini vurguladı.

“Beklenen değil, beklenmeyen fiyatlandı”

Fed’in kararı sonrası piyasalarda sürpriz hareketlerin yaşandığını belirten Memiş, “Beklentiler değil, beklenmeyenler fiyatlandı. Tek tuşla milyon dolarları yine büyük yatırımcılar kazandı” dedi.

Altın ve gümüşte geri çekilme beklentisi

Memiş, gram altının yıl içinde yüzde 60’tan fazla, ons altının ise yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağladığını hatırlattı. Ancak kısa vadede altın ve gümüşte sınırlı düşüş öngördüğünü belirterek, “Gram altının 4.900 liranın altına sarkmasını bekliyorum. Gümüşte de 42 dolar sonrası 40 dolar seviyesine gerileme olabilir” ifadelerini kullandı.

Borsa ve döviz değerlendirmesi

Borsa İstanbul’un 11.200–12.250 direncini aşmakta zorlandığını söyleyen Memiş, “12.500 seviyesine kadar ilave alım için beklemeye devam ediyoruz” dedi.

Dolar kurunun 41,30 lirada olduğunu hatırlatan analist, 43,80–45 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini, Euro’da ise 1,1580 seviyesinin alım için fırsat sunabileceğini ifade etti.

Kripto paralarda boğa beklentisi

Bitcoin’in 117.786 dolar seviyesinde işlem gördüğünü söyleyen Memiş, “120 bin dolar ve üzerini bekliyoruz. Altcoinlerde de yıl sonuna kadar pozitif seyir sürecek” diye konuştu.

“En güvenli liman dolar”

Mevcut koşullarda yatırımcıya en güvenli aracın dolar olduğunu vurgulayan Memiş, “Dolar bir yatırım aracı değil, ancak parite için kullanılabilir. Açıkta kalmamak için şu anda en güvenli seçenek” dedi.

Orta Doğu gerilimi uyarısı

Memiş ayrıca, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin borsa üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini söyledi.