Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yıl sonuna doğru daha da artırdı. Yatırımcılar, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki iniş çıkışları takip ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu dönemde altın yatırımı yapmak isteyenler için önemli açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalında paylaştığı son videosunda yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, "Bunlar için bekliyorum, bazı fırsatlar var!" diyerek altın piyasasında yeni fırsatların yakalanabileceğini belirtti. Ancak Memiş, yaptığı açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurguladı.

Altın yatırımcıları için önemli uyarılar

Memiş, videoda yaptığı değerlendirmelerde, altın ve diğer finansal piyasalara dair görüşlerini paylaştı. Altın fiyatlarında görülen dalgalanmalara dikkat çekerken, yatırımcıların doğru zamanlama ile daha iyi fırsatlar yakalayabileceklerini ifade etti. Memiş, "Altın fiyatları bu dönem içinde yukarı yönlü hareketler gösterebilir. Fırsatları değerlendirmek için doğru zamanı bekliyorum" diyerek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Borsa İstanbul ve piyasa beklentileri

Borsa İstanbul’un son durumunu da değerlendiren Memiş, Noel tatili nedeniyle piyasaların sakinleştiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasalar için belirleyici olacağını belirten Memiş, Borsa İstanbul'un 9645 puan seviyesinde olduğunu ve 10 bin puanın kırılmasını beklediğini söyledi. Memiş, "10 bin 200 seviyesinin takip edilmesini ve pozitif beklentilerin devam ettiğini" belirterek, borsa yatırımcılarını dikkatli olmaya davet etti.

Varlık çeşitlendirmesi ile risk azaltılabilir

Borsa yatırımcılarına da önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, yanlış hisse seçimlerinin zararları artırabileceğini, ancak portföy çeşitlendirmesi ile bu risklerin azaltılabileceğini vurguladı. "Varlıklarını çeşitlendiren yatırımcılar, bu süreçte daha az zarar görürlerdi" diyen Memiş, piyasaların gelecekteki hareketlerine dair temkinli olmanın önemini de ifade etti.

Döviz kuru ve altın tahminleri

Döviz tarafında dolar kurunun yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü belirten Memiş, serbest piyasadaki güncel rakamları şöyle aktardı:

Dolar/TL: 35.15-35.21

Euro/TL: 36.82

Memiş, döviz kurlarının düşük seviyede olmadığını ve yükseliş trendinin devam ettiğini ifade etti.

Ons ve gram altın değerlendirmesi

Altın tarafında ons altının dar bir bant aralığında sıkıştığını belirten Memiş, 2580-2680 dolar aralığında hareketler gözlemlediğini söyledi. Bu hafta özelinde ise 2608-2658 dolar aralığını takip edeceğini ekledi. Gram altının 3010 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, şu önemli noktaların altını çizdi:

Gram altın, 3000 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.

İşçilik farklarının yıl sonu hesap kapatmalar nedeniyle 1000 dolara kadar gerilediğini, ancak bu farkların 20 Ocak itibarıyla yeniden yükseleceğini belirtti.

Memiş, "Eğer elinizde TL varsa kesinlikle altın alınabilir. Dolarınız varsa da altın alınabilir" diyerek, mevcut işçilik farklarından faydalanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ithalat yasağının ve kotanın kalkmasının altın yatırımcıları için büyük bir avantaj olacağını ifade etti. Son olarak, Memiş, "Elimde TL varsa altın alırım. Dolarım varsa yine altın alırım." dedi.