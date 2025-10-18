Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda gözlenen sert dalgalanmaları değerlendirdi. Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişlerin teknik açıdan açıklanamadığını belirterek, "Bunun adı manipülasyon, yani bir soygun" dedi.

Kripto ve borsada da dalgalanma sürüyor

Memiş, Bitcoin fiyatının 105.000 dolar seviyesinin altına düştüğünü ve Borsa İstanbul 100 endeksinin %2,16 kayıpla 10.143 puana gerilediğini ifade etti. "Yıl sonuna kadar yükseliş beklentim devam ediyor; kısa vadede fırsatlar olsa da uzun vadede temkinli olmakta fayda var" diye ekledi.

Sabreden yatırımcı kazançlı

Altın-gümüş rasyosuna dikkat çeken Memiş, "Ocak ayında 88 seviyesinden dönüş yapmıştık. Bugün rasyo 80 seviyesine geriledi. Bekleyen ve sabreden yatırımcılar avantajlı durumda" değerlendirmesini yaptı. Kripto piyasasında da uzun vadeli yatırım yapanların şanslı olacağına dikkat çekti.

Dövizde fırsat olabilir

Memiş, Dolar/TL kurunda yükselişin sürebileceğini öngördü: "50 liranın üzeri kırılabilir ve 55 TL seviyelerine kadar çıkabilir. Döviz şu anda altına göre ucuz, mantıklı bir bekleme alanı sunuyor."

Altın ve gümüş balonu

Yatırımcılara doğru soruları sormaları tavsiyesinde bulunan Memiş, "Altın ve gümüşte ciddi bir balon oluştu. Balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak" dedi. Mevcut seviyeler için ons altın 4.326 dolar, gram altın 6.235 TL, gümüş ons fiyatı 54 dolar, gram gümüş 72,69 TL olarak bildirildi.

Tarihe soygun dönemi olarak geçecek

Memiş, finansal piyasalardaki süreci tarihî bir operasyon olarak nitelendirdi: "Altın ve gümüşü olanlar zengin olduğunu sanmasın; sistem kimsenin zengin olmasına izin vermeyecek. Bu sadece bir manipülasyon."