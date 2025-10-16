Altın piyasasında yaşanan yükselişler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Finansal analist İslam Memiş, altının rallisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle eline yeni Türk lirası geçmiş yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu ve piyasadaki öngörülemez süreçlere dikkat çekti.

Altın yükselişine devam ediyor

İslam Memiş, altının 9 haftadır teknik düzeltme yapmadan yükseldiğini belirterek, ons altın tarafında 4.200 dolar seviyesinin üzerine ataklar gözlemlediğini aktardı. Gram altın ise serbest piyasalarda 5.800 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Memiş, altının yükselişinin süresiz olmayacağını ve kar satışlarının mutlaka geleceğini vurguladı. Ancak şu an piyasanın öngörülemez bir süreçten geçtiğini ifade ederek, hem kripto para hem de küresel borsalarda manipülasyon etkisinin devam ettiğini söyledi.

Nakde ihtiyacı olmayan yatırımcılar beklemeli

Altın yatırımcılarına tavsiyede bulunan Memiş, nakde ihtiyacı olmayan kişilerin 2026 yılını beklemelerini önerdi. Analiste göre, 2026 yılında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor.

“Yatırımcıların kendini koruması lazım. Elinde altın bulunduranlar, nakde ihtiyaç duymuyorsa sabretmeli” diyen Memiş, bu stratejinin uzun vadede kazanç sağlayacağını belirtti.

Altının kısa vadeli riskleri

Memiş, piyasanın şu anda öngörülemez olduğunu ve ani satış dalgalarının oluşabileceğini de vurguladı. Bu nedenle özellikle yeni yatırım yapanların temkinli olması gerektiğini söyledi.